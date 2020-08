A Pirelli változtatott a tervein a silverstone-i gumigondok miatt

A Brit Nagydíj legvégén Valtteri Bottas, Carlos Sainz és Lewis Hamilton is defektet kapott, ennek következtében a Pirelli azt a döntést hozta, hogy a 70. Évforduló Nagydíjon ahelyett, hogy kísérleti gumikkal látnák el a csapatokat, inkább időt hagynak nekik, hogy a versenygumikkal körözhessenek.

Az olasz gumigyártó nemcsak a tervein, hanem a guminyomáson is változtat a második silverstone-i hétvégére: magasabb lesz a minimum guminyomás, mint múlt hétvégén volt.

Az eredeti terv szerint az FP2 első 30 percében a csapatoknak a Pirelli fejlesztés alatt álló abroncsaival kellett volna körözniük, azonban végül erre nem fog sor kerülni. Azonban a barcelonai terv marad, ott már tesztelni fognak a csapatok a Pirellinek.

„Erre a hétvégére vonatkozóan úgy döntöttünk, hogy lefújjuk azt a tesztet, amit péntekre terveztünk, annak érdekében, hogy a csapatok az FP2 teljes idejét a tesztelésre fordíthassák, többek között a hosszú távú etapokra. Pillanatnyilag a barcelonai tesztünk tervein nem változtatunk.” – mondta a Pirelli F1-es projektjének vezetője, Mario Isola.

A múlt hétvégi problémák még nagyobb fókuszt helyeztek a Pirelli azon erőfeszítéseire, hogy tartani tudják a lépést a megnövekedett leszorítóerő-szinttel. Ugyanis a jelenleg használatban lévő abroncsokat a Pirelli még a 2019-es idényre tervezte, viszont még ezek lesznek használatban 2020-ban és 2021-ben is, majd 2022-ben a 18 colos gumikra vált a Forma-1 és az olasz gumigyártó.

Rövid távon az egyetlen opciónak a minimum nyomásszint további növelése tűnik, aminek értelmében az első gumik nyomását 2 psi-vel, míg a hátsókét 1 psi-vel növelik a második silverstone-i eseményre.

Az extra hétvégi tesztelés lehetőséget jelenthet a Pirellinek arra, hogy esetleges változtatási lehetőségeket fedezzenek fel a következő szezonra tekintve, bár az FIA már segíteni is próbál a Pirellinek azzal, hogy csökkenteni próbálja a leszorítóerőt a padlólemezre vonatkozó szabályok megváltoztatásával.

„Ez egy olyan dolog, amit meg kell fontolnunk 2021-re, mivel egy olyan terméket használunk, amelyet a 2019-es autókhoz terveztünk. Most ugyanezt a terméket használjuk a 2020-as autókon is, és a terv szerint minden marad így 2021-re is.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, heads into the pits with a front puncture

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images