A Pirelli szerint szó sem volt bojkottról

A Motorsport.com Franciaországban tartózkodó munkatársait is meglepte a hír, hogy csütörtök délután egy nagy megbeszélést tartott volna a Pirelli, az FIA, a csapatok képviselői, valamint érdekes módon a pilóták is. Témául természetesen a bakui defektek, valamint a Pirelli azt követő vizsgálata szolgált volna.

A De Telegraaf arról számolt be tegnap, hogy a pilóták bojkottálták a megbeszélést, de a Motorsport.com kérdésére a Pirelli Forma-1-es projektjének vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón elárulta, hogy erről szó sem volt.

„Úgy döntöttünk, hogy majd mi megyünk el a pilóták holnapi eligazítására, mert akkor amúgy is ott vannak együtt” – mondta az olasz szakember. „Így sokkal könnyebb lesz lebonyolítani az egészet, de valóban a pilóták kérték azt, hogy tudjuk le az egészet egy megbeszélés alatt.”

A Pirelli defektjeinek legnagyobb vesztesének, Max Verstappennek nem igazán tetszett a Pirelli magyarázata a történtekre, mivel szerinte nem háríthatja a felelősséget a csapatokra a gumibeszállító, míg Isola szerint hiába hivatkoznak arra, hogy a gumik felrakásakor megfeleltek az ellenőrzésen, attól még használat közben alacsonyabb nyomáson mentek, amire ők sem tudtak felkészülni a csapatoktól kapott nem elég pontos adatok miatt.

„Hallottam, és olvastam Max megjegyzéseit” – mondta Isola arra a kérdésre, hogy mit szól Verstappen kijelentéseihez. „Megértem, hogy frusztrált a Bakuban történtek miatt, de ahogyan ő is tudja, bármikor válaszolok az összes kérdésére. Éppen ezért megyek el holnap (pénteken) a pilóták eligazítására is, hogy válaszoljak a kérdéseikre, hogy tisztázzak pár dolgot, amire nem elég pár sor egy sajtóközleményben.”

„Ezért beszélek most is itt, a sajtó előtt, hogy jobban elmagyarázhassuk a baleseteket, a vizsgálataink eredményét, és az új intézkedéseket. Mindig is voltak pilóták, akik megkerestek korábban, hogy tisztázzak pár dolgot, és mindig készségesen válaszolok nekik.”

„A biztonság mindenkinek fontos, senki nem szereti látni azt, ahogyan defektet kap egy gumi, ahogyan nem jó bármelyik másik alkatrész meghibásodását sem végignézni.”