A Pirelli szerint „lehetetlen” lesz öszvérautókat építeni a 2026-os gumik teszteléséhez

A Pirelli előtt ismét komoly feladat áll, hiszen másfél év múlva jelentősen átalakulnak majd az F1-es gépek, ehhez pedig a gumiknak is alkalmazkodniuk kell. A keverékek összetétele mellett az abroncsok fizikai méretei is változni fognak, hiszen valamivel keskenyebb lesz az első és hátsó gumi is.

A múltban a Pirelli egy-egy komolyabb szabályváltozás előtt úgy próbált felkészülni az újdonságokra, hogy a csapatokat öszvérautók építésére kérte fel, Mario Isola most azonban elmondta, hogy a 2026-os módosítások esetében ez nem igazán lesz járható út.

„Szerintem lehetetlen olyan öszvérautót csinálni, amely hasonló tulajdonságokkal rendelkezne. Nem lesznek kisebb autóink. Tömeget talán spórolhatunk azzal, hogy nem futunk olyan hosszú etapokat és kevesebb üzemanyagot töltünk az autókba, de a többit nem lehet megoldani, mert nincs aktív aerodinamikád.”

Emiatt tehát az olaszoknak főként a szimulációkra kell majd hagyatkozniuk a 2026-os abroncsok fejlesztése során, és meg kell várniuk, amíg a tényleges autók először pályára gurulnak.

„A helyzet részben hasonlít ahhoz, amikor a 18 colos kerekekre készültünk, vagy amikor 2016-ban a szélesebb 2017-es gumikat fejlesztettük. Az akkori öszvérautók sem voltak valami reprezentatívak. Ezért fontos számunkra, hogy párhuzamosan dolgozzunk a virtuális modellen és a fizikai modellen.”

„Megpróbáljuk megérteni a kettő közötti korrelációt, hogy aztán olyan pályateszteket hajtsunk végre, melyek a lehető legközelebb állnak a 2026-os viszonyokhoz, miközben tudjuk, hogy 100 százalékig úgysem lesz mérvadó. Egyelőre az FIA-tól érkező szimulációkra építünk. Később aztán a tíz istállótól is kapunk majd, és utána már jobban fogjuk látni, nagyjából milyen teljesítményre számíthatunk 2026-ban” – magyarázta Isola.

Addig azonban marad a virtuális tesztelés, miközben a későbbi pályatesztek sem lesznek teljesen mérvadóak a 2026-os viszonyokat tekintve, mindez pedig okozhat még kisebb-nagyobb problémákat, amikor a Forma–1 ismételten átalakul majd.

Problémák a Red Bullnál is vannak mostanában, ezért Max Verstappen nem szeretné, ha a csapata ellustulna.