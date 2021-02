A Pirelli szerint „csoda”, hogy megvalósult a 2020-as szezon

A tavalyi idény március helyett csak júliusban rajtolt el, és egy ideig még az F1-es gyárakat is be kellett zárni. A Pirellinek azonban a járvány súlyosabb periódusa alatt is dolgoznia kellett, ráadásul Olaszországban, amely az egyik leginkább érintett hely volt az első hullám alatt.

Isola szerint a legnagyobb nehézségek nem a különböző gumikeverékek legyártásánál jelentkeztek, hanem magánál a szituáció kezelésénél. „A legnagyobb aggodalmam az volt az elején, hogy mit fogunk kezdeni a vírushelyzettel” – mondta a GPFans Globalnak.

Még több F1 hír: Günther Steiner is állást foglalt motorkérdésben

„Nem a gyártásról beszélek vagy a gumik szállításáról, hanem arról, hogy miként kezeljük a szituációt a pályán, mert a vírus még nagyon ismeretlen volt akkor. Páran javasoltak bizonyos megoldásokat, az orvosok azt mondták, hogy viseljünk maszkot és tartsunk megfelelő távolságot.”

„A mi esetünkben viszont elég nehéz volt megtartani a távolságot a gumik felrakása közben vagy az irodákban, lényegében mindenhol. Rengeteg kérdőjelünk volt. Vajon ez elég? Valamit máshogy kéne csinálnunk?”

„Hogyan tesztelhetjük az embereinket, mert például az első lezárások idején Olaszországban nem is volt mód elég tesztet elvégezni, a meglévőket pedig az egészségügyi rendszer, a kórházak használták fel” – magyarázta a nehézségeket Isola.

„Az elején nem is volt lehetséges tervet kidolgozni, mindenkit letesztelni még a gyártás előtt. Így az egész egy kisebb rémálomra hasonlított akkor.” Az FIA és az F1 aztán számos biztonsági intézkedést vezetett be, hogy elindulhasson a szezon.

„Az FIA-val közösen elkezdtünk írni egy dokumentumot. Egy hosszú és bonyolult dokumentumot, amely nagyjából felvázolja, hogy miként közelítsük meg ezt az egészet. Mindenki beletette a maga részét, és úgy gondolom, hogy végül egy egészen jó folyamat került ki belőle, mivel ugyan voltak pozitív eseteink, de a bajnokság sikeresen lezajlott.”

„Ha visszagondolunk márciusra, akkor szinte kész csoda, hogy 17 futamot tudtunk rendezni” – méltatta a sorozat intézkedéseit a Pirelli F1-es főnöke. Azóta már lassan egy év telt el, de a helyzet még mindig bizonytalan, így vélhetően idén is szükség lesz a hasonló együttműködésre.

Két F1-es csapat még csak el sem indul a ma esti Virtuális Brit Nagydíjon

A McLaren beindította Mercedes-motorral hajtott autóját!