A Pirelli nem fog harcolni a csapatok döntése ellen

Az Amerikai Nagydíj szabadedzésén történő teszt után sok panasz érkezett a Pirelli 2020-as gumijaira, jelenleg pedig a csapatok mérlegelik, hogy érdemes lenne-e a 2020-as konstrukciót használniuk a következő szezonban, vagy inkább tartsák meg a régit.

A következő tesztre az Abu Dhabi Nagydíjat követően kerül sor ezután hozhatják meg a döntésüket a csapatok. Ha a csapatok legalább 70 százaléka az idei konstrukció megtartása mellett szavaz, akkor jövőre is a 2019-re gyártott gumikat használhatják az F1-ben.

A Pirelli versenymérnöke, Mario Isola ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy az olasz gumigyártó nem fog harcolni a csapatok döntése ellen akkor sem, ha úgy döntenek, hogy jövőre is az idei konstrukciót akarják használni.

„Megfelelően tesztelni akarjuk a 2020-as konstrukciót Abu Dhabiban. A teszt után pedig kielemezzük az adatokat, és a csapatoknak lehetőségük van a változtatásra, ha legalább a 70 százalékuk ugyanazon a véleményen van.” – kezdte Isola.

„Ha a döntésük technikai bizonyítékon alapul, miszerint a 2019-es konstrukció bármilyen okból kifolyólag jobb, mint a 2020-as, akkor nem jelent problémát nekünk a döntés, hiszen a 2019-es konstrukció egy jó termék. Szóval nincs okunk arra, hogy a döntés ellen menjünk.”

„De nyilvánvalóan meg kell értenünk, hogy miért volt szükségünk egy év tesztelésre, hogy aztán más eredményt kapjunk. Ez fontos dolog a jövő szempontjából.”

Isola úgy gondolja, hogy a 2020-as gumik problémáit Austinban az alacsony hőmérséklet és a gumik más típusú viselkedése okozta, emiatt az új gumikhoz új beállításokra van szükség. Ezért tartja fontosnak Isola az Abu Dhabiban megrendezésre kerülő teszteket, hiszen szerinte a magasabb hőmérséklet miatt reprezentatívabb is lesz a teszt.

„Az austini teszt számos ok miatt nem volt reprezentatív: nemcsak az időjárás miatt, hanem azért sem, mert ez egy versenyhétvége volt, és ekkor senki sem optimalizálta a beállításait az új konstrukcióhoz, és emiatt az egyensúly is megváltozott egy kicsit.”

„A gumi profilja is más lett. Ezenkívül az aerodinamikai csomagjukon is dolgozniuk kell ahhoz, hogy optimális legyen, és ha leszorítóerőt vesztenek, akkor nyilvánvalóan a tapadás is kevesebb. A konstrukciónak más nyomás alatt kell működnie, hogy elkerüljük az autók fejlesztése miatti nyomás megnövekedését – tehát az új guminak jobban kell bírnia, ellenállóbbnak kell lennie.”

„Az új konstrukciót máshogy kell használni. Az pedig egyértelmű, hogy ha valami új jön, akkor időbe telik, amíg megérted a terméket és ki tudod nyerni belőle a maximum teljesítményt. Minden évben ez történik. A csapatok kicsit tavaly is a 2019-es konstrukció ellen voltak. De végül is a 2019-es konstrukció fejlődést jelentett, mivel idén sokkal ritkább volt a hólyagosodás.”

A kulcs, amire törekszik a Pirelli a 2020-as gumikkal, hogy szélesebbé tegye a működési tartományukat, hogy a csapatok és a versenyzők könnyebben tudják kihozni a gumikból a bennük lévő teljesítményt.

