Másokkal is megeshetett volna Verstappen esete Imolában?

A Red Bull pilótája a futam végefelé közeledve egyszer csak a kavicságyban találta magát, miután a jobb hátsó gumija minden figyelmeztetés nélkül megadta magát a Villeneuve-sikán előtt. A videós felvételek alapján a hiba a gumi belső oldalánál jelentkezett.

A RaceFans információi szerint Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo kemény keverékű abroncsain is voltak kitüremkedések, melyek arra utalhatnak, hogy talán ők is veszélyben voltak egy esetleges durrdefektet illetően.

Mindhárom pilóta az első kerékcseréjük alkalmával váltott a kemény keverékre. Verstappen a 32. körét rótta azon a szetten, Hamilton 22-t ment rajtuk, mielőtt kiállt volna ismét bokszba a Safety Car alatt, Ricciardo azonban egészen a futam végéig nyúzta őket, 49 kört teljesítve.

Verstappen hibás abroncsát a Pirelli visszavitte a milánói bázisára több másik gumiszettel egyetemben, de ez is része a szokásos futamok utáni vizsgálataiknak. A Mercedes eközben megerősítette, hogy Hamilton rosszabbodó vibrációt észlelt az etapja során.

Verstappen kiesése előtt a brit azt jelentette a rádión, hogy „enyhe vibrációt érez” a gumik felől, de hangsúlyozta, hogy „semmi komoly” gond nem áll fenn. A holland kicsúszását követően a Mercedes elmondta Hamiltonnak, hogy „mi is aggódunk a hátsó gumik miatt”. Hamilton így válaszolt: „A jobb hátsóm elég rosszul fest.”

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, is returned to the pits on a truck after the race

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images