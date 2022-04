A Pirelli is figyelmezteti a csapatokat a változó körülményekre

A Pirelli minden versenyhez hasonlóan áll hozzá, és az olasz gumiszállító ezen a héten úgy döntött, hogy kihagy egy keveréket a csapatok választási menüjéből. Ez azonban még nem minden, mivel Isola a csapatokat is figyelmezteti a sűrű hétvégére. A pályán már jó ideje nem mentek, ráadásul átalakították, új aszfalt van, az autók újak és a gumik is újak.

„A pilóták két éve nem vezettek itt, és most számos kérdőjel övezi az Ausztrál Nagydíjat. Először is, a pályát alaposan átdolgozták, hogy megkönnyítsék az előzéseket. Új aszfalt is van, amely nagyon sima lesz. Ez biztosítja majd, hogy a hétvége elején nagyon kevés lesz a tapadás” – mondta Isola a Pirelli közleményében.

Isola arra számít, hogy az új aszfalt miatt a pálya körülményei gyorsan változnak majd a hétvégén. Ha esik az eső, a pálya rendkívül csúszós lesz. Mivel az idei futam későbbre esik, mint általában, az időjárási körülmények is változhatnak egy kicsit.

„Végre egy teljesen új generációs F1-es autóval és gumikkal van dolgunk, amelyekkel a pilóták még mindig csak ismerkednek. Mindezek a tényezők azt jelentik, hogy a csapatoknak és a pilótáknak rengeteg munkájuk lesz az edzéseken” – folytatta.

A pálya vonalvezetésének változásai mellett idén nem kevesebb, mint négy DRS-zóna is lesz a pályán. Ez azonban drámaian megnövelheti az előzések számát a melbourne-i Albert Parkban. A DRS-rendszert az elmúlt hetekben kritikusan vizsgálta az F1-es közösség. A mesterséges „előzési segédeszköz" talán túl erős segítséget nyújt a pilótáknak.