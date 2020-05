A Pirelli elmondta, miért rendkívül komplikált a Forma-1-es újraindítás

Mario Isola, a Pirelli Forma-1-es projektjének főnöke a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjút a #thinkingforward sorozat keretei között. Ebben a beszélgetésben Isola kiemelte, hogy a Pirelli előtt komoly kihívások állnak, hiszen a sűrített versenynaptárban is el kell látniuk a csapatokat gumikkal, miközben próbálnak megoldásokat találni arra, hogy minimalizálják a vírus terjedését köztük és a csapatok között.

„100 százalékig biztosnak kell lennünk abban, hogy el tudjuk látni gumikkal a Forma-1-et, máskülönben nem lehet megrendezni az eseményeket.” – emelte ki Isola.

Az olasz azt is elmondta, hogy a szezon első felének lefújása miatt a Pirelli felhalmozott elég gumit ahhoz, hogy azok elegek legyenek az első versenyekre, azonban akár 35 ezer további abroncsot kell gyártaniuk rövid idő alatt, amikor készen fog állni az átalakított versenynaptár.

A Pirelli munkájának megkönnyítése érdekében a Forma-1 eltávolíthatja azt a lehetőséget, hogy a csapatok minden hétvégére kiválaszthatják, hogy milyen gumikat akarnak használni.

„Flexibilis hozzáállással próbálunk dolgozni. A jelenlegi szabályok azt mondják ki, hogy európai versenyek esetében 8 héttel előre, a tengerentúli versenyek esetében pedig 14 héttel előre kell tudnunk, hogy milyen gumikra van szükség. Nyilvánvalóan a mostani egy teljesen más szituáció.”

„Éppen ezért megmentettük azokat a gumikat, amelyeket Bahreinbe és Vietnamba küldtünk, és még a szállítás előtt meg tudtuk állítani azokat a gumikat, amelyeket Kínába szállítottunk volna. Ráadásul el is kezdtük a gumigyártást néhány további futamra is. Szóval vannak gumijaink, amelyek rögtön elérhetőek és használatra készek.”

„Van néhány gumink raktáron Didcotban, és van néhány a romániai gyárunkban is. Amikor kész lesz a versenynaptár, akkor csak le kell szerveznünk a szállító kamionokat, hogy elszállítsák a gumikat és a személyeket az eseményekre. Az európai versenyekre való gumik szállítása kicsit kevésbé komplikált, mivel kamionokat használunk, nem pedig konténereket.”

„De nyilvánvalóan hosszabb periódusra is előre kell tekintenünk, és biztosra kell mennünk azt illetően, hogy nemcsak az első néhány versenyre lesz elég abroncsunk, hanem az egész szezonra. Ha a szezon első része Európában lesz, és aztán Ázsiába és Amerikába mennénk nagyon rövid időn belül, az gyártási szempontból egy nagyon elfoglalt időszakot eredményezne.”

„Valószínűleg durván 35 ezer abroncsot kell gyártanunk a következő hónapokban. Tehát hónapjaink lesznek erre, nem egy egész évünk. El lehet képzelni, hogy ez mekkora hatással van a gyártásra – meglehetősen nagy!”

„Jelenleg is tárgyalunk a csapatokkal. És azt kell mondanom, hogy a csapatok meglehetősen rugalmasak, próbálnak megoldásokat találni, hogy készen álljunk a gumik rövid távon belüli előállítására.”

Pirelli tyres allocated to Red Bull are pushed on a trolley through the pit lane Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

Amikor a versenyzés folytatódhat, Isola szerint még ha vissza is vágják a személyzetük számát, még így is körülbelül 45 emberüket kellene a versenyhétvégékre szállítaniuk. Viszont Isola kiemelte annak is a fontosságát, hogy megakadályozzák a vírus továbbterjedését.

„Tudom, hogy a Forma-1-nek az a terve, hogy a csapatokat egy úgynevezett buborékban tartsa, és hogy elkerülje a csapatok közötti kontaktust. A probléma az, hogy a Pirelli dolgozói ott vannak mindenhol. A Pirelli minden garázsban ott van egy mérnökkel, erről már beszéltünk is. Olyan kérdés is felmerült, hogy lehetséges-e egy teret allokálni csak a Pirelli-mérnök számára, hogy a technikus elkerülje a kapcsolatba lépést az adott csapattal.”

Azzal, hogy a Pirellit az F1-es csapatokkal ellentétben nem kötelezték a gyárak bezárására, így a fejlesztési munka folytatódott az olasz gumigyártónál, hogy 2022-ben érkezhessenek a Forma-1-be a 18 colos gumik.

„Nyilvánvalóan jelenleg nem végezhetünk kültéri teszteket. De előző héten elkezdtük a tevékenységeinket, például a beltéri tesztet. Ránk nem vonatkozik az a gyárleállítás, ami a csapatokra vonatkozik, szóval most már tudunk elemzéseket végezni néhány prototípuson a beltéri létesítményeinkben, mielőtt a pályára mennénk jövőre.”

