A Pirelli elismerte, javítaniuk kell az esőgumikon

Az idei F1-es szezonban többször is használnia kellett a csapatoknak az esőgumikat, ám azokkal a pilóták nem voltak száz százalékig elégedettek, Sebastian Vettel az esős Japán Nagydíj után egyenesen szemétnek nevezte az abroncsokat.

„Javítanunk kell a teljes esőgumikon a teljesítményt illetően, ezért is terveztünk be már most néhány téli tesztet“ - nyilatkozta Mario Isola, a Pirelli Forma-1-es főnöke a motorsport-magazin.com-nak.

A szakember ugyanakkor azt is elmondta, egészen egyszerűen nincs elég idejük arra, hogy a kifejezetten extrém esős körülmények között teszteljenek. „Fioranóban volt egy gyakorlás, ahol 45 Celsius-fokos volt a pálya hőmérséklete. Még Malajziában sincs ilyen meleg, szóval lehetetlen feladat volt az esős abroncsok tesztelése“ - mondta Isola.

A Pirelli főnöke szerint a legnagyobb problémát a vízpermet okozza a versenyzőknek esős körülmények között, az FIA pedig most arról készít tanulmányt, hogy az esetlegesen felszerelt sárvédők megoldhatnák-e ezt a gondot.

„A szabályok szerint december 15-ig használhatjuk a jelenlegi autókat a tesztelésre, és február elejétől vethetjük be a 2023-as gépeket. Az az elképzelésünk, hogy az esőgumik specifikációját az egész évben vizsgálni fogjuk, módosítanunk kell a szerkezetet, ezt jelenleg is vizsgáljuk szimulációk segítségével“ - fogalmazott Isola.

