A Pirelli elárulta, milyen keverékeket használhatnak a bahreini teszten a csapatok

Csütörtökön kezdődik a háromnapos teszt Szahírban, amely kulcsfontosságú lesz a Forma-1 csapatainak az egy héttel később ugyanitt megrendezésre kerülő Bahreini Nagydíj miatt, de a Pirelli számára is nagy jelentőséggel bír.

A bajnokság gumiszállítója ugyanis azután, hogy pár külön tesztet végzett el több csapattal különböző helyszíneken (a Mercedes, az Aston Martin és az Alphatauri is részt vettek ilyeneken), most hivatalosan is mindenkivel kipróbáltathatja erre a szezonre fejlesztett abroncsait.

A közel-keleti túrára az olasz cég minden mozdíthatót elhozott, hatféle különböző keverékkel látja el a csapatokat, a legkeményebb C0-tól a leglágyabb C5-ig. Lesznek inter és teljes esőgumik is, de mivel Bahreinben vagyunk, nincs sok esély arra, hogy ezekre szükség lesz.

Minden csapat számára összesen 30 szett gumi áll majd rendelkezésre a három napra, valamint kettő a C3 Proto névre kereszteltekből, melyek, ahogy nevük is sugallja, prototípusok és az lesz a versenyzők dolga, hogy összehasonlítsák a standard C3-as keverékkel.