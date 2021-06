A Pirelli csak egy kiállást jósol, de az időjárás bizony még közbeszólhat

A leosztás egyszerű. A legjobb tíz pilóta a közepes keverékeken rajtol, és vélhetően a keményeket teszik majd fel a második etapra. A Pirelli szerint is ez lesz a leggyorsabb stratégia a Francia Nagydíjon. Akik azonban hátrébbról rajtolnak, ott ennek a fordítottja is működhet.

Ha pedig valaki nagyon jól tud sáfárkodik az abroncsaival, akkor esetleg a legvégére egy lágy etapot is el lehet képzelni, bár erre azért kevesebb esély mutatkozik. Minden bizonnyal szinte mindenki a közepest és a keményeket fogja csak használni, mivel a lágyak egyszerűen nem bírják sokáig jó tempóval a meleg körülmények között.

A képlet tehát nem bonyolult, és azért sem érné meg többször kiállni valakinek, mert a bokszutcai időveszteség túlságosan is nagy, köszönhetően a 60 km/h-ás sebességlimitnek. A gumikezelés tehát fontos szerepet kaphat majd a verseny során, mivel különösen a bal elsőket lesz nehéz életben tartani a sok elnyújtott jobbos miatt.

Ennek ellenére néhány egyéb dolgot is figyelembe kell még venni. A csapatok a bakui gumigondok után vélhetően óvatosabbak lesznek, mert nem akarják, hogy megismétlődjenek a defektek. Ha korábban trükköztek is, most vélhetően nem próbálják majd meg alacsonyabbra engedni a guminyomást.

Amennyiben pedig valaki nagyon el akarja nyújtani az etapját valamelyik keveréken, annak esetleg számolnia kell a kockázattal, hogy valami történhet. Ezek a dolgok biztosan ott fognak motoszkálni a stratégák fejében is.

A másik zavaró tényező pedig az időjárás lehet. Az F3-as főfutamot esős körülmények között rendezték meg, és ha az F1-es rajtig nem is érkezik utánpótlás, a kerékvetők még akkor is vizesek lehetnek, ráadásul az ideális ívről lemosódott a gumiréteg, ami pedig hatással lehet az abroncsok viselkedésére.

A hírek szerint pedig a háromkor rajtoló verseny során is érkezhet még zápor vagy akár zivatar is, az pedig újabb csavar lenne az egyenletben. Papíron tehát egyszerűnek tűnik a kivitelezés, de jobban megnézve már közel sem biztos, hogy az lesz. Érdekes futam elé nézünk tehát.

Räikkönennek mostanában nincsen szerencséje a piros zászlókkal