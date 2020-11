A Pirelli az éjjel tovább növelte a gumik nyomását

Az F1 és az FIA szabályai lehetővé teszik a Pirellinek, hogy a pénteki edzésnapok után változtassanak még a gumik nyomásán, a változás pedig nem annyira nagy meglepetés itt, az Istanbul Parkban, ahol 2011 után először versenyez az F1.

A kötelezően előírt minimum nyomást a slick, intermediate, és teljesen esős gumik esetében is megnövelték 1 psi-al, az első és a hátsó kerekek esetében is. Az slick első gumik minimum nyomása így 24 psi, a hátsóké 21 psi lett.

A Pirelli egyik szóvivője erről így nyilatkozott a Motorsport.com-nak: „Úgy döntöttünk, hogy egy kicsit megnöveljük a nyomást, mivel a tegnapi telemetriai adatokból azt látjuk, hogy bár a tapadás kicsi, a gumit nagy erők érik. Amennyiben tovább javul a pálya, amelyre minden esély meg van, a gumikat érő terhelések s növekedhetnek még.”

A csapatoknak így most egy újabb megváltozott tényezőt is figyelembe kell venniük, amikor beállítják az autóikat, ami eddig sem volt egyszerű a török versenyhétvégén: Lewis Hamilton is sok időt vesztegelt a második szabadedzésen a garázsban, mikor beállításokat kellett változtatni az autóján.

A Pirelli elismerte, hogy ezek túl kemény gumik, ők szívesen hoztak volna lágyabbakat.

