A Pirelli a katari események megismétlődésétől tart Abu Dhabiban

Az olasz cég extrán odafigyel a kerékvetőkre, mióta a Katari Nagydíjon négy pilóta is hasonló módon kapott defektet a futam során. A Pirelli később kiderítette, hogy ezek azért fordultak elő, mert a versenyzők a hosszú etapok során rendszeresen keményen hajtottak át a rázóköveken.

Azt ugyan elismerte, hogy a pontos körülmények nem megegyezőek Abu Dhabiban, Isola mégis megjegyezte, hogy a két átalakított kanyar kijáratánál lévő kerékvetők azért okozhatnak még némi fejfájást. Ezt pedig vélhetően meg is vitatják pénteken Michael Masival.

„Nagyon hasonlítanak Katarra, de nem ugyanolyanok. Főleg az 5-ös és 9-es kanyar kijáratánál agresszívek. Ezek a legrosszabbak. Az 1-estől a 4-esig megegyeznek a tavalyival, utána viszont már vannak eltérések.”

„A kanyarcsúcspontokon is vannak másfajta rázókövek, de az persze másik történet, már csak azért is, mert ott a terheletlen kerék megy át. A pilóták emellett pedig el tudják kerülni, hogy túlságosan is szűken vegyék a kanyarokat, én pedig inkább a kijáratok miatt aggódom.”

„Az F2-es és az F1-es edzések alatt is láthattuk, hogy a 9-esnél például különösen meglovagolják a kijáratot, és ott mennek a leggyorsabban. Az időmérőn pedig biztosan használni fogják, de a futamon is, szóval ezt is figyelembe kell vegyük.”

Most az olaszok csak azt tudják csinálni, hogy különösen odafigyelnek a helyzetre, és a szabadedzésen elhasznált gumikat is megvizsgálják esetleges sérülések után kutatva. Emellett pedig az FIA-val újra megvitatják a helyzetet a nap végén.

Most abban reménykedhetünk, hogy nem fog előállni a katarihoz hasonló probléma, mert elég rosszul adná ki magát, ha esetleg egy defekt vetne véget valamelyik bajnokesélyes idei álmainak.

