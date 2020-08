A Pirelli "360 fokos vizsgálatba" kezd a Brit Nagydíj folyamatos defektjei után

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas és Carlos Sainz is hasonló bal első defekteket szenvedtek. A versenyt vezető Hamiltonnak ez az utolsó körben következett be, de így is át tudott érni az első helyet megtartva a célvonalon, Sainz és Bottas azonban kicsúsztak a pontszerzők közül.

Isola szerint a hibák oka nem teljesen tiszta, bár szerinte a pályán maradt törmelék szerepet játszhatott bennük. Kimi Raikkönen első szárnya az utolsó körökben például megsérült. A pilóták emellett jóval hosszabb etapokat húztak le a kemény keverékeken, mint várható volt, mivel Danyil Kvjat balesete után a mezőny nagy része Romain Grosjean kivételével keményekre váltott.

Isola elmondta: „Természetesen kivizsgáljuk, mi történt az utolsó körökben. Most még korai lenne következtetéseket levonni, lehet, lyukasra koptak a gumik, mert itt 38 kör elég nagy igényt jelent, bár ezzel nem azt akarom mondani, hogy biztosan ez történt.”

„Törmelék is lehetett, Kimi első szárnyának a darabjai a pályán voltak, de máshonnan is jöhetett. Ezért akarjuk kivizsgálni az összes, az utolsó körökben használt gumit, hogy lássuk, vannak-e rajtuk vágások, vagy bármi, ami segíthet megérteni a történteket.”

Még több F1 hír: Egy rossz csavaron múlhatott Hülkenberg silverstone-i indulása

„Semmit sem akarunk kizárni, ez nagy hiba lenne egy hasonló nyomozás során, 360 fokban mindent ki akarunk vizsgálni. Minden lehetőséget számba veszünk. Meg fogjuk nézni, hogy a gumikon van-e nyoma például extrém behatásnak.”

Isola hangsúlyozta, hogy az elkopott gumik jóval sérülékenyebbek: „Ekkorra már eléggé elhasználódtak az abroncsok, Grosjean első etapbeli szettjét elnézve ez látszik, az is teljesen kopott volt, a második etapokról is ránéztem párra, ott is közel 100%-ig el voltak használódva.”

„Aztán azt is meg kell értenünk, hogy ez volt-e a defektek oka, vagy sem. Egyelőre annyi biztos, hogy olyan gumikról beszélünk, amelyek annyira kopottak, hogy már nem védenek annyira a külső behatásoktól.”

„Amennyiben bármilyen kicsi törmelék van a pályán, a gumi könnyebben sérül, mert nincs semmi olyan védőréteg, ami megvédi a szálakat, azok kilátszanak azokon a darabokon, amiket néztem. Éppen ezért mondtam, hogy közel 100%-ig el voltak használva a gumik.”

Isola a verseny utáni nyilatkozatában arra utalt, hogy a következő silverstone-i futamra a Pirellinek válaszokkal kell előállnia, illetve a kutatást a pályán fogják megkezdeni.

The punctured tyre of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, in Parc Ferme Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Lehetőségünk van néhány elemzésre a pályán lévő laboratóriumunkban. Egyértelmű, hogy nincs sok időnk a vizsgálat lefuttatására, mert kevesebb mint egy hét múlva jön egy újabb verseny. Tehát a lehető leghamarabb konklúzióra kell jutnunk. A cél, hogy holnapra, vagy legkésőbb keddre már többet tudjunk erről – ez a terv.”

„Ha szükséges lesz olyan teszt lefuttatása, amely a pályán nem lehetséges, akkor gyorsan elküldjük a teherautónkat Milánóba, ahol ott vannak a létesítményeink, ott beltéren is tesztelhetünk, ott nyilvánvalóan több a tesztlehetőség. De magabiztos vagyok azt illetően, hogy a pályán is le tudjuk folytatni az egészet.”

A jövő héten a Pirelli lágyabb keverékekkel fog készülni, de Isola hangsúlyozta, nem fogják megváltoztatni a választható keverékeket.

„Pillanatnyilag vannak kérdőjelek, nem tudjuk, hogy pontosan mi okozta a problémát, de megfelelően kell reagálnunk.”

„De másfajta reakciót kíván, ha például a kopás okozta a problémát – nem számít, hogy milyen keverékről beszélünk, hiszen minden keveréknek van egy maximális körszáma, amelyet elbír, ráadásul minden autó másképp kezeli a gumikat.”

Hamilton közben meg van győződve arról, hogy a defektjét törmelék okozta.