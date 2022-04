A pilótáknak nem tetszik a hétvégék jelenlegi formátuma

Idén nemcsak az autók változtak meg jelentős mértékben, de a hétvégék formátuma is módosult valamelyest, hiszen most már a legtöbb médiaeseményt, így a hivatalos sajtótájékoztatókat is péntek délelőtt tartják csütörtök helyett.

Ennek elsősorban az volt a kiváltó oka, hogy az F1 szeretett volna egy extra napot biztosítani mindenkinek a növekvő futamszám következtében, hogy ne kelljen annyi időt a csapattagoknak és versenyzőknek a pályán tölteni.

Ettől függetlenül azonban továbbra is sok médiaesemény van csütörtökön, legyen az hivatalos vagy nem hivatalos, Verstappen pedig arról beszélt, hogy nem örül annak, hogy folyamatosan követi őt a Red Bull sajtósa, miközben ő interjúkat ad a tévétársaságoknak, akik ugyanazokat a kérdéseket teszik fel.

„Szerintem inkább arról van szó, ahogyan a sajtótájékoztatókat és a médiaeseményeket csináljuk. Korábban jobb volt. Most a csütörtökjeink nagyon hosszúak, pedig az nem is egy hivatalos nap. Nekünk viszont ugyanannyi a feladatunk, ha nem több, pénteken pedig már korábban kell jönnünk.”

„Nem feltétlenül az a gond, hogy hamarabb kell jönni, de így az egész napod hosszabb. A több futam miatt azonban azt szeretnéd, hogy rövidebb hétvégéid legyenek. Most viszont nem ez a helyzet, így valaminek változnia kell” – ecsetelte a címvédő.

Ami pedig a számos interjút illeti, Verstappen így fogalmazott: „Most megcsináljuk a sajtótájékoztatót, majd kimegyünk, és egyesével beszélnünk kell a különböző csatornákkal. Ők viszont ugyanazokat kérdezik, ezért hat-hét alkalommal kell megismételned magad.”

„Próbálod érdekesebbé tenni a dolgokat, máshogy megfogalmazni, de a végén amúgy is ugyanazt mondod, nem igaz? Más sportokban azt látni, hogy a sajtótájékoztatón rengeteg mikrofon gyűlik össze, és egy-két kérdés helyett minden tévétársaság sokkal többet kérdezhet, ez pedig szerintem hatékonyabb és jobb is, a pilóták is többet osztanak meg.”

A versenyzők érdekvédelmi szervezetének, vagyis a GPDA-nak az egyik elnöke, George Russell elmondta, hogy ebben a kérdésben a pilóták „elképesztően egységesek”. „Még csak három éve vagyok itt, de ebben egyetértünk, és folyamatosan kommunikálunk az F1-gyel és az FIA-val, hogy miként lehetne javítani a sport különböző aspektusait.”

