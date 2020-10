A pilótakeringő nem akar megállni: Gasly a Renault-hoz menne? - sajtóhír

Az idei pilótakeringő talán izgalmasabb, mint valaha. Lewis Hamilton még mindig nem újította meg szerződését a Mercedesszel, a középmezőnyben pedig nagy változások vannak, hiszen Sebastian Vettel, Carlos Sainz és Daniel Ricciardo is csapatot vált a szezon végén.

Ezek mellett ráadásul Fernando Alonso is visszatér két év kihagyás után, és még mindig nem tudjuk, hogy kik ülhetnek majd be jövőre a kisebb csapatok autóiba, név szerint az Alfa Romeóba és a Haasba.

A Red Bullnál is vannak azonban megválaszolásra váró kérdések. Alex Albon egyáltalán nem teljesít olyan jól, mint azt talán el lehetne várni tőle az első teljes szezonjában a bikások színeiben. Ez pedig folyamatos beszédtémát is generál az F1-es körökben, hiszen nem tudni, hogy a brit-thai maradhat-e náluk jövőre is.

Hasonló gondban van Danyiil Kvjat is, kinek helyére egyre többen rebesgetik a japán Yuki Tsunodát, aki annak ellenére is átveheti az orosz helyét, hogy a Honda jövőre kivonul a sorozatból. Kvjat eredményei messze vannak a szinte szárnyaló Gaslyétól, kinek már egy győzelme is van Monzából.

Az utóbbi pilóta jövője azonban lehet, hogy mégsem annyira bombabiztos? A svájci Blick.ch szerint a francia másik csapatnál is keresi a helyet. A hírek alapján Gasly a Renault-t szemelte ki magának, akik talán szintén vevők lennének az ő leigazolására.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

2021-ben Alonso érkezik hozzájuk, mellette pedig Esteban Ocon fog versenyezni, kinek szerződése van a következő évre. Sergio Perez esete viszont megmutatta, hogy milyen keveset érnek olykor a szerződések, és a Renault nem feltétlenül akarna lemaradni a lehetőségről, ha valóban akarják Gaslyt.

Ezzel tehát úgy tűnik, hogy a pilótákkal kapcsolatos „bolond időszaknak” még egyáltalán nincs vége, és könnyen lehet, hogy szembesülünk még váratlan meglepetésekkel a 2021-es idény megkezdése előtt.

