A pilóták kérik, aztán meg kritizálják a szabályokat

Hockenheimben nem hétköznapi körülmények várták vasárnap a Forma-1 mezőnyét, és akadt is szép számmal eset, amelyet a versenybírák vizsgáltak. Vitát váltott ki Charles Leclerc kiengedése, valamint a Lewis Hamilton elleni téves vizsgálat is borzolta a kedélyeket, de Michael Masi szerint minden úgy zajlott, ahogy azt előzetesen a pilótákkal is megbeszélték.

A pályakorlátozások miatt többször is időeredményt töröltek a stewardok a hétvége folyamán, ám Masi szerint ez is előre megbeszélt, és elfogadott dolog volt.

"Ők határozták túl veszélyesnek a pályára való visszatérést, és végül az osztrák példát használva mindenki elégedett volt. Ott is büntetve volt a hibázás, és itt is. Hogy egyensúlyba hozzuk a pályát, például az egyes kanyarban el kellett végezzük a pálya behatárolását. De a 20 versenyző nagyon is egyetértett abban, hogy a pálya elhagyása esetén következményekkel kell számoljanak. Talán rögtön az események után máshogy látják a dolgot, de amikor egyenként vagy akár együtt leülünk velük, egy állásponton vannak" - mondta a versenyigazgató, aki szerint néhány kivételtől eltekintve nem kapott visszajelzést visszaélésekről.

"Eltekintve attól, hogy az első pár körben kicsit játszottak a határokkal, egyedül Gasly és Albon ütközését lehet említeni, minden más esetben az elmúlt években megszokott határok között zajlottak az események" - mondta Masi.

