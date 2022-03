A pilóták is átgondolnák, maradjon-e a versenynaptárban Szaúd-Arábia

Sajnálatos eseményekkel indult a Forma-1 szaúdi versenyhétvégéje, az első pénteki szabadedzés ideje alatt jemeni milicisták rakétatámadást hajtottak végre az Aramco egyik olajtárolóján, ami néhány kilométerre fekszik a dzsiddai aszfaltcsíktól.

Ezt követően a pilóták nem kevesebb, mint négy órán keresztül diskuráltak arról, érdemes-e egyáltalán folytatni a versenyhétvégét ilyen körülmények között, ám miután a szaúdi hatóságok biztosították őket arról, hogy biztonságban vannak, a folytatás mellett döntöttek.

Ezzel együtt cseppet sem biztos a szaúdi futam jövője a száguldó cirkusz versenynaptárában, és abban a legtöbb szereplő egyetért, érdemes lenne átgondolni, hogy utazzon-e még a közel-keleti országba a mezőny.

Ahogy arra a szombati kvalifikáció is rámutatott, a dizsddai pálya biztonsági szempontból sem kockázatmentes, Mick Schumacher ripityára törte a Haast a szűk nyomvonalon, emiatt pedig ki is kell hagynia a vasárnapi versenyt.

Stefano Domenicali éppen az elmúlt napokban beszélt arról, hogy szeretnék bővíteni a versenynaptárat, ám ez bizonyos helyszínek kiesésével járna. Az F1 vezérigazgatója azt is megszellőztette, hogy akár kultikus pályák is kikerülhetnek a programból, de éppen így elbúcsúzhat a folytatástól Dzsidda is.

A témával kapcsolatban Carlos Sainz Jr. úgy nyilatkozott, ez a döntés nem a pilótákra tartozik, sokkal inkább a Forma-1 vezetőinek és az FIA-nak kell mérlegelnie a dolgokat. "Ez mindenképpen egy olyan kérdés, amiről beszélnünk kell és a jövőre való tekintettel át kell gondolnunk" - mondta a Ferrari pilótája.

Ami bonyolítja a helyzetet, hogy a száguldó cirkusznak jelenleg is érvényes, 500 millió font értékű, 10 évre szóló szerződése van a dzsiddai helyszínnel, ami miatt csak komoly anyagi veszteség árán vehetnék ki a versenynaptárból.

