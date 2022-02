A pilóták élvezik az új autókat, de azok tömege nem nyerte el a tetszésüket

2022-ben az F1-es gépek 43 kilogrammal lettek nehezebbek, ami nagyon komolynak mondható ezen a szinten, így összesen már 795 kiló a súlyuk. Ahogy az előbb említettük, ez főleg különböző biztonsági javítások miatt van, mivel több ütközőzónát is megerősítettek az autókon, hogy azok ellenállóbak legyenek ütközésnél.

Ez pedig a versenyzőket is próbatétel elé állítja, hiszen meg kell szokniuk, hogy ismét nehezebb négykerekűeket kell megzabolázniuk. A barcelonai teszt második napjának szünetében többeket is kérdeztek arról, hogy mennyit változott a vezethetőség a korábbiakhoz képest.

Lényegében egytől egyig kiemelte mindenki, hogy a súlynövekedés az egyik legkomolyabb eltérés. „Mindenképpen merevebbek, mint voltak. Ez azonban nem zavar engem. Így is elég élvezetes vezetni az autót, csak egy kicsit más” – kezdte a világbajnoki címvédő, Max Verstappen.

„Még mindig a tanulási fázisban járunk. Az egyetlen probléma, hogy a tömeg megint csak felfelé megy, és így az autók még kevésbé lesznek mozgékonyak lassú tempónál. A gyorsakban viszont jó az egyensúly.”

A holland még kiemelte, hogy egyelőre jónak érez mindent, jobban lehet követni egy másik autót, viszont a kilátást még továbbra is szoknia kell. Fernando Alonso is kihangsúlyozta, hogy mindig könnyebb és gyorsabb autókat akar vezetni egy versenyző, most viszont ezen a téren visszalépés történt.

„Sosem jó a pilóták szemszögéből az ilyesmi, mert mindig gyorsabban és gyorsabban akarsz menni, lehetőleg könnyebb autókkal. Abban viszont egyetértek Maxszal, hogy a kilátás problémás lehet, főleg az utcai pályákon, mivel a kerekek nagyobbak, és még az a szárnyelem is ott van rajtuk.”

Sebastian Vettel is a súlyemelkedésre hívta fel a figyelmet, miközben megjegyezte, hogy ő és Alonso még emlékeznek arra, amikor ennél jóval könnyebb F1-es gépek köröztek a pályákon. „Az autókat mindig szórakoztató vezetni. Most az egyetlen negatívum a tömegük. Túlságosan is nehéznek érződnek. Mostanság azonban ez a trend.”

Charles Leclerc is csak ismételni tudta kollégáit a témával kapcsolatban, de ő is élvezi, hogy most egy új kihívással kell szembenézniük, és különböző vezetési stílusokat lehet kipróbálni. „A korábbi években nem volt szükség jelentős módosításokra, idén viszont igen, és mindez nagyon-nagyon érdekessé teszi a pilóták számára az egészet.”

