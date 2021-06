A Petronasnak tetszik Hamilton és Bottas „tiszta” megítélése

Amikor 2010-ben hivatalos gyári csapattal lépett vissza a Forma-1-be a Mercedes, a főszponzorjuk a maláj Petronas olajvállalat lett. Azóta is a Petronas szállítja az üzemanyagot és a kenőanyagokat a brackley-i alakulatnak, de a Petronas francia és Benelux érdekeltségeinek igazgatója, Stephan Dergent a Motorsport.com holland kiadásának elárulta, hogy nem csak a technikai előnyök miatt vannak még mindig a Forma-1-ben.

„Természetesen most is releváns az F1 az utcai technológia szempontjából, de a márka megjelenése miatt is” – mondta Dergent arra a kérdésre, hogy milyen előnyei vannak a Forma-1-es szereplésüknek.

„Az utóbbi szempontjából Lewis Hamilton fantasztikus nagykövete a márkánknak. Hamilton és Valtteri Bottas „tiszta” megítélése pedig szintén fontos. De ez persze attól is függ, hogyan akarod reklámozni a márkádat.”

„Ha vetünk egy pillantást a Red Bullra, a Mercedestől teljesen eltér a csapatuk identitása, és abba a képbe tökéletes illik Max Verstappen is. Az ő képe talán nem is passzolna olyan jól a Mercedeséhez” – mondta Dergent a Red Bull lázadó, fiatalos karakteréről.

„Gondolom, hogy amikor kialakítják a csapatok a pilótafelállásaikat, erre is gondolnak.”

Azt Dergent is elismerte, hogy jelenleg is nagy a szakadék a Forma-1-ben és az utcai autókban használt technológia között, de szerinte a múlt már megmutatta, hogy ez mindig is így volt.

„Igen, nagy a szakék, de már láttuk, hogy az itt debütáló technológiák előbb-utóbb leszivárognak az egyszerű utcai autókba is. Ez persze évtizedekben telhet, és ez érvényes a jelenlegi motor és üzemanyagtechnológiákra is, ugyanakkor a Forma-1-es K+F részlegünk nagyon közeli kapcsolatot tart fent a Petronas egyéb részlegeivel is.”

Dergent azt is kiemelte azt is, hogy a Forma-1-es sikerességük szempontjából nagyon fontos volt eddig, hogy szoros kapcsolatot ápolnak a Mercedesszel.

„A Forma-1 mindig is a minimális különbségekről szólt, különösen idén. Ahhoz, hogy egy milliszekundummal is gyorsuljunk, meg kell osztanunk egymással a tudásunkat, ehhez azonban nagy bátorság és bizalom szükséges.”

„Mivel egyszerre vagyunk a Mercedes főszponzora és technikai partnere, mindenki sokkal könnyebben osztja meg a másikkal a titkos információit. Ez az információ kulcsfontosságú a munka megszervezéséhez.”

„Ott vannak a saját mérnökeink a pálya mellett a Mercedesszel, a versenycsapattal és a motorrészlegen dolgozókkal. Minden egyes termékünk a két fél szoros együttműködésével készül, ez pedig nagyon is különleges.”