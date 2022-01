A panaszok után átalakítják a szaúdi F1-es pályát

Az első futama előtt éppen, hogy csak elkészült Dzsidda utcai Forma-1-es pályája, amin végül az év egyik legkaotikusabb futamát tartották két piros zászlóval és a Verstappen-Hamilton csata talán legvérmesebb fejezetével.

A gyors utcai pályát azonban szinte egyként kritizálta a mezőny: bár hangsúlyozták, hogy időmérős körülmények között szórakoztató a vonalvezetése, a falak közelsége több helyen „feleslegesen veszélyessé” tette azt versenykörülmények között, mivel vakon érkeztek meg a kanyarcsúcspontokra 200 km/h körüli sebességgel.

Mivel az előző évi futamhoz képest rendkívül hamar, már március végén újra a szaúdi tengerpartra látogat az F1, a futamfőszervezői be is jelentették, hogy a visszajelzések alapján módosítanak a vonalvezetésen, és az aszfaltcsíkot övező falak kialakításán is.

„A célunk, hogy tovább javuljunk bizonyos területeken a második futamunk előtt” – nyilatkozta Martin Whitaker, a futam főszervezője. „Először is, több helyen is változtatni fogunk a pályán. Ezeket a módosításokat kifejezetten a pilóták nézőpontjából végezzük el. Apróságokról van szó, de egy pár kanyarnak javulni fog a beláthatósága a pilótafülkéjükből. Másodszor, a falakon is változtatunk, hogy kevésbé legyenek zavaróak a versenyzők által használt íveken.”

Bár a pálya időben elkészült tavaly, és a nagy nyomású vízsugaras kezelések után az autók is jobban tapadtak a vártnál, a festői körítés ellenére a pályát követő infrastruktúra csak félig, vagy sebtében készült el a futamig, amit mindennél jobban bizonyít, hogy a paddockban lefektetett fa burkolat már a sajtónapot követően beszakadt az emberek alatt.

Whitaker azonban kijelentette, hogy a második futamukra már mindennel el fognak készülni, és a tapasztalataik alapján további szurkolói zónák kialakításával még tovább szeretnék javítani az odalátogató nézők élményét.