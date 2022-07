A nyári szünet után jöhet a Ferrari következő nagy dobása? – sajtóhír

Ki tudja, hogyan nézne most ki a bajnoki tabella, ha nem történt volna annyi technikai meghibásodás a Ferrarinál, akik ugyan hiába nyerték meg múlt vasárnap az Osztrák Nagydíjat, a pohár legfeljebb megint csak félig lehet teli, hiszen Carlos Sainz motorja csúnyán kigyulladt.

A megbízhatóság pedig most egyértelműen a legkomolyabb megoldandó probléma Maranellóban, ahogyan arról Alberto Antonini is ír a FormulaPassion.it-n. „Megszenvedik majd ezt, hiszen a jövőben több olyan futam is lesz még, ahol rajtbüntetéseket fognak kapni motorcsere miatt.”

„Az út ettől függetlenül mégis helyesnek tűnik, még annak ellenére is, hogy a motorok fejlesztését már befagyasztották, mivel a megbízhatóság oltárán még a következő években is lehet módosításokat végrehajtani az erőforrásokon.”

A Corriere della Serának eközben Daniele Sparisci újságíró jelentette, hogy a Ferrarinál továbbra is kemény munka zajlik, folyik az adatelemzés, és a fejlesztések a következő hetekben sem fognak leállni.

„Spában vagy Monzában jöhet az új hibrid komponens, amely több energiát tud majd biztosítani a kör során. Eközben viszont ott vannak a gondok a belső égésű motorral. Sainz meghibásodása ugyanolyan okból történt, mint Leclerc-é Bakuban, vagyis a turbófeltöltő adta meg magát.”

Sparisci szerint ezzel a hibával már a tél folyamán, a tesztpadon is szembesültek a Ferrarinál, de továbbra sincs rá gyors megoldás, így könnyen lehet, hogy nemsokára tényleg megint a mezőny végén fogjuk látni valamelyik vörös autót, köszönhetően a büntetéseknek.

Ha viszont tényleg igazak a hírek, miszerint a Ferrari még készül egy komolyabb motorfejlesztéssel idén, akkor azt szeptember 1-ig tehetik már csak meg, hiszen utána tényleg végleg befagyasztják a mostani erőforrásokat, és már csak a megbízhatóságon lehet javítani, amire mondjuk náluk nagy szükség is lenne.

