A nézők kilőve: a Portugál Nagydíjon is üresek lesznek a lelátók

A bajnokság tavaly, 24 éves kihagyást követően tért vissza Portugáliába, de először versenyzett az Algarve-versenypályán, Portimaóban. Eredetileg csak egyszeri beugrónak szánták a helyszínt, de végül az idei programba is bekerült, méghozzá a szezon harmadik versenyeként.

A tavalyi esemény egyike volt azon keveseknek, ahol jelen lehettek a szurkolók, a 2021-es viadal, amelyre jövő hétvégén kerül majd sor, azonban ismét zárt kapus lesz, derült ki nemrég. Az országban fennálló korlátozások ugyanis nem teszik lehetővé, hogy a helyszínen nézők legyenek.

Ez azt is jelenti, hogy a szezon első harmadában helyet kapó futamok legnagyobb része sajnos nem lesz látogatható a rajongóknak, hiszen korábban már az is biztossá vált, hogy Barcelona is zárt kapus futamot rendez, valamint Bakuban is hasonló lesz a helyzet.

Jelen állás szerint legközelebb tehát Monacóban lesz majd lehetősége az embereknek élőben megnézni egy versenyt, méghozzá május 20-a és 23-a között, persze ott is csak korlátozott létszámban ülhetnek majd fel a lelátókra.

Hogy az idény későbbi szakaszában mi várható, az még eléggé képlékeny, hiszen vannak helyszínek, amelyek mindenképpen nézők előtt tartanák meg nagydíjukat, de ez persze nagyban függ az adott ország járványügyi helyzetétől is.

