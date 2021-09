A Netflix vezérigazgatója a közvetítési jogokról: „Érdemes lehet átgondolni”

Eredetileg a Drive to Survive miatt, de az utóbbi hetekben a Schumacher című dokumentumfilm miatt is egyre többet beszélnek az amerikai streamingszolgáltatóról F1-es kontextusban. A Forma–1-es tartalmak a jövőben pedig akár még tovább bővülhetnek a platformon.

Erről beszélt a Netflix egyik társalapítója, Reed Hastings a Der Spiegelnek adott interjúban. Itt arról is szót ejtett, hogy akár az élő közvetítési jogokért is versenybe szállhatnak. „Néhány éve eladták a jogokat. Mi akkor nem szerepeltünk a lehetséges vevők között, ma azonban már érdemes lehetne átgondolni.”

Ennek ellenére azért nem kell olyan forrón enni azt a kását, mivel a Netflix „szórakoztat, nem pedig újságírást végez, ahol bizonyos elveknek és útmutatásoknak meg kéne felelni” – tisztázta Hastings. „Az élő sporttal nem foglalkozunk jelenleg.”

„A sportközvetítéseknél nincsen ráhatásunk a forrásra. Nem a miénk a Bundesliga például. Ők azzal kötnek szerződést, akivel csak akarnak. Ez a fajta irányítás viszont az előfeltétele lenne annak, hogy biztonságos ajánlatot tehessünk az ügyfeleinknek.”

Ez alapján tehát úgy hangzik, nem feltétlenül nyitottak az élő sportközvetítésekre, de a korábban említett alkotások sikere mégis arra sarkallhatja a Netflixet, hogy az F1 esetében máshogy gondolkozzanak.

A királykategória ugyanis világszinten is népszerű, és nem korlátozódik egyetlen nemzeti piacra. A Schumacher és a Drive to Survive mellett pedig megtekinthető náluk a Fangio: Az autók megszelidítője című életrajzi film is, emellett pedig készül a The Formula nevezetű játékfilm Robert de Niróval.

