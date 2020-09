A Netflix bejelentette, hogy új sorozatot készít Sennáról

A nyolc részes minisorozatot a brazil Gullane-testvérek fogják életre hívni a Senna családdal együttműködve, akik „soha nem látott hozzáférést” biztosítanak majd a projekt számára.

A sorozat célja, hogy bemutassák „a bensőséges énjét a férfinak, aki nemzeti hőssé vált, és meghódította az egész világot”, továbbá ez egy „meghívás, hogy felfedezzék a háromszoros Forma–1-es világbajnok személyiségét és családi kapcsolatait”.

A sorozat létrejötte a 2010-es Senna-film sikerének, valamint a jelenleg is forgó Drive to Survive F1-es sorozatnak is köszönhető. Az egész azzal kezdődik majd, amikor Senna 1981-ben az Egyesült Királyságba ment, hogy a Formula Ford 1600-as bajnokságban szerepelhessen, a végét pedig a sajnálatos 1994-es San Marinó-i baleset jelenti majd, melyben Senna életét vesztette.

Számos nemzetközi helyszínen fog majd forogni a minisorozat, beleértve a Sao Pauló-i házat, ahol Senna felnőtt, köszönhetően a család közreműködésének. „Nagyon különleges ez a bejelentés, hogy olyan történetet mesélhetünk majd el róla, amelyről csak néhány ember tud” – mondta Viviane Senna, Ayrton testvére.

„A Senna család elkötelezett, hogy egy igazán egyedi és példa nélküli alkotás jöhessen létre. És nem is lehetne jobb partnerünk a Netflixnél, hiszen globális nézőközönséggel rendelkeznek.”

„Senna Sao Paulóban kezdte útját, és meghódította a világot. Örömünkre szolgál, hogy megmutathatjuk az inspiráló történetét az összes szurkolójának, bárhol is legyenek” – nyilatkozta Maria Angela de Jesus, az eredeti nemzetközi alkotások rendezője a Netflixnél Brazíliában.

Podium: race winner Ayrton Senna, McLaren, second place Nelson Piquet, Benetton, third place Nigel M Fotó készítője: Sutton Images

„Ayrton Sennának generációkon és határokon átívelő öröksége van, és a Netflix büszke, hogy új perspektívából mutathatja be a versenyző mögötti embert az előfizetőknek több, mint 190 országban.”

A Gullane-testvérek, akik a projekt mögött állnak, elmondták, hogy Senna „az a típusú személy, akire szükségünk van, egy fiatalember, aki az álmaiért küzdött, és rengeteg nehézséggel került szembe, hogy képviselhesse hazáját”.

A sorozat angolul és brazíliai portugálul is megtekinthető lesz majd, és a megjelenése 2022-ben várható.

Videón Ayrton Senna összes F1-es autója: lenyűgöző darabok