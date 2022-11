A német sajtó már tényként kezeli Mick Schumacher búcsúját a Haastól

Sebastian Vettel mellett egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Mick Schumacher is távozik a Forma-1 rajtrácsáról, ugyanis svájci Blick után ezúttal a német Bild is arról írt névtelen forrásokra hivatkozva, hogy a csapat nem mellette döntött, és a Motorsport.com is erről kapott információkat.

Günther Steiner csapatfőnök már a Brazil Nagydíjon elárulta, hogy már döntöttek arról, ki legyen Kevin Magnussen mellett a másik pilótájuk a következő szezonban, azt mondta, már csak a részleteket kell kidolgozniuk.

Az egymással egybeötlő sajtóinformációk azt is valószínűsítik, hogy a német pilótát egy másik német, Nico Hülkenberg váltja majd, aki az elmúlt években a Racing Point/Aston Martin tartalékpilótájaként szerepelt a sorozatban négy futamon, ezekből kétszer pontot is szerzett.

Mick Schumacher egyszerre hozott rengeteg pénzt és bizonyult pénznyelőnek a csapat számára, ugyanis rengeteg szponzor csak miatta kötött szerződést a Haasszal, viszont az egyik érve a csapatnak ellene, hogy rengeteg kárt tett az autójában, csak idén hárommillió eurót kellett javításra költeniük.

Azt nem tudni, hogy a Schumacherrel érkező szponzorok maradnak-e nélküle is, de efelől már kevésbé kell aggódnia a csapatnak, mióta megállapodtak a Moneygrammal, egy amerikai pénzügyi techcéggel, akik annyi pénzt adnak nekik, hogy Steiner szerint „elérhetik a költségvetési plafont.”

Mick számára két, vagyis inkább másfél lehetőség áll nyitva: az egyik verzió szerint a Mercedes szeretné őt megtenni tartalékpilótájának, de arra is lehet esély, hogy a Williamsben köt ki, amennyiben Logan Sargeantnek nem sikerül megszereznie a szuperlicencét – bár erre elég csekély az esély.

