A Német Nagydíj győztesei 1951 óta: Ascari, Fangio, Schumacher...

A Forma-1 mezőnye ezen a hétvégén Németországban fog versenyezni, majd onnan rögtön Magyarország felé veszik az irányt a Magyar Nagydíj miatt. Most azonban maradjunk az aktuális eseménynél, melynek Hockenheim ad otthont. Sajnálatos módon a német verseny jövője továbbra is erősen képlékeny, és egyre kevesebb az esély arra, hogy 2020-ban is lesz Német Nagydíj.

Idén azonban még biztosan lesz futam, ami akár egy kiváló nagydíjat is hozhat, tekintve a korábbi versenyeket, valamint azt a tényt, hogy a Red Bull a Hondával közösen igencsak megindult felfelé, ami nemcsak a Ferrari számára lehet rossz hír, ha az osztrák-japán duó elkezd futamokat nyerni, független attól, hogy nagy a hátrányuk a bajnokságban.

A fentebb található képes összeállításban a Német Nagydíj történetének összes győztesét megnézhetjük, akik valaha is elsőként értek célba Németországban. A futamot 1951 óta rendezik meg a Forma-1-ben, így egy igencsak nagy múlttal rendelkező eseményről beszélünk, melynek nagyon nagy győztesei is voltak, igazi legendák, mint Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, vagy Michael Schumacher.