A nem világbajnok pilóták F1-es rekordjai

A Forma-1 világában a legtöbb rekord a világbajnok versenyzők nevéhez fűződik, viszont a Motorsport.com olasz kiadása megnézte, hogy kik lennének a különböző statisztikákban az első helyen.

A lenti galériában megtekinthető, hogy a világbajnoki címet nem szerző pilóták között ki rendelkezik a legtöbb győzelemmel, dobogóval, pole-pozícióval, leggyorsabb körrel, vagy éppen ki lett legtöbbször világbajnoki második helyezett.

Még több F1 hír: Továbbra is kérdéses a Brit Nagydíj megrendezése a lehetséges új karantén szabályzások miatt

Ezen rekordok birtokosai között szerepel Stirling Moss, Felipe Massa és Valtteri Bottas is, ráadásul a nemrégiben elhunyt brit legenda több rekorddal is szerepel a listán, elég csak azt megemlíteni, hogy ő négyszer is VB-második lett.

Slider Lista Világbajnoki második hely 1 / 21 Fotót készítette: LAT Images Ebben a statisztikában nem is kérdés, hogy ki áll az első helyen: Stirling Moss, a „koronázatlan király”, aki 1955 és 1958 között sorozatban négyszer a világbajnoki második helyen végzett. 1958-ban úgy maradt le egy ponttal a világbajnoki címről, hogy ő négy győzelmet is szerzett, míg a bajnok Hawthorn „csak” egyet. Utána Jacky Ickx, Ronnie Peterson és Rubens Barrichello következik, akik egyaránt háromszor lettek VB-másodikok. Futamgyőzelmek 2 / 21 Fotót készítette: LAT Images Ebben a kategóriában is Stirling Moss tartja a rekordot, aki 16 futamgyőzelmet szerzett 1955 és 1961 között, és majdnem a negyedét megnyerte azoknak a versenyeknek, amelyeken elindult. A győzelmek számát nézve David Coulthard (13) és Carlos Reutemann (12) következik. A százalékokat nézve pedig (az Indy 500-at nem nézve) Tony Brooks a második, aki a versenyei 15,79 százalékát húzta be (6 győzelem a 38 futamból). Sorozatban szerzett győzelmek 3 / 21 Fotót készítette: Sutton Images Minden olyan versenyző, aki legalább három futamgyőzelmet szerzett, bajnok lett, csak egy kivétel van: Stirling Moss! A brit az 1957-es Olasz Nagydíjtól az 1958-as Argentin Nagydíjig tudott megnyerni minden versenyt. Egy szezonon belül szerzett győzelmek száma 4 / 21 Fotót készítette: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2008-ban Felipe Massa hatszor tudott győzni. És bár ennél több győzelmet egy szezonon belül csak világbajnokok tudtak szerezni, hatékonyságban már nem a brazil az első, ugyanis ő ebben az évben a futamok 33,33 százalékát húzta be, míg Moss 1958-ban azzal, hogy a 11 futamból négyen diadalmaskodni tudott, 36,36 százalékos győzelmi rátát szerzett. A legtöbb csapattal szerzett győzelem 5 / 21 Fotót készítette: LAT Images Moss öt különböző csapattal tudott nyerni (Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes és Vanwall), ezzel övé a nem bajnokok rekordja. Utána Dan Gurney, Carlos Reutemann és Gerhard Berger is három különböző gyártóval nyert. Motorgyártók tekintetében Moss és Berger van az élen, mindkettejük négy motorgyártóval nyert (Climax, Maserati, Mercedes, Vanwall, illetve BMW, Ferrari, Renault, Honda). Pole-pozíció 6 / 21 Fotót készítette: LAT Images Ebben a statisztikában Rene Arnoux vezet a VB-címet nem szerzők közül, aki 18-szor szerezte meg a pole-t. A franciát közelről követi Moss és Massa, akik 16-16 alkalommal voltak a leggyorsabbak a kvalifikáción. Ha viszont a százalékokat nézzük, akkor ismét Moss kerül ki győztesen az összevetésből, aki a versenyei 24,24 százalékán indulhatott pole-ból. Sorozatban szerzett pole-pozíciók 7 / 21 Fotót készítette: Sutton Images Ahogy a galériában azt már megszokhattuk, itt sem hiányzik Stirling Moss neve, aki sorozatban ötször tudott pole-ból indulni: ez az 1959-es Portugál Nagydíj és az 1960-as Monacói Nagydíj között jött össze neki. Ugyanezt tudta elérni Juan Pablo Montoya, aki a 2002-es Monacói és Francia Nagydíj között tudott sorozatban ötször pole-t szerezni. Ugyanabban a szezonban elért pole-pozíciók 8 / 21 Fotót készítette: LAT Images Ronnie Peterson neve gyakran szóba kerül akkor, amikor a legjobb, világbajnoki címet nem szerző F1-es pilótákat listázzák. A svéd lenyűgöző sebességét bizonyítja az a tény, hogy 1973-ban a 15 futamból 9-szer ő tudott az élről indulni, ami 60 százalékot jelent. A legközelebb hozzá Montoya tudott kerülni, aki 7 pole-t szerzett a 17 futamból 2002-ben, ami 41 százalékot jelent. A legtöbb gyártóval szerzett pole-pozíció 9 / 21 Fotót készítette: LAT Images Moss ilyen tekintetben nemcsak a bajnoki címeket nem szerző pilótákat előzi meg, hanem a világbajnokokat is. Hiszen a brit 5 csapattal (Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes, Vanwall) tudott az első rajtkockába kvalifikálni. A címet nem szerző pilóták között Barrichello a második, aki 4 konstruktőrrel (Brawn, Ferrari, Jordan, Stewart) került pole-ba. Ha a motorgyártókat nézzük, akkor viszont holtverseny alakul ki Moss és Barrichello között: Moss (Climax, Maserati, Mercedes, Vanwall) és Barrichello (Ferrari, Ford Cosworth, Hart, Mercedes) is négy motorgyártóval szerzett pole-t. Pole és győzelem 10 / 21 Fotót készítette: Rainer W. Schlegelmilch Moss és Massa is nyolc győzelmet tudott szerezni a pole-ból rajtolva. És mivel mindketten 16 pole-t szereztek pályafutásuk során, még inkább egyenlők ebben az összevetésben. Dobogós helyezések 11 / 21 Fotót készítette: Mark Thompson 68 dobogós helyezéssel Rubens Barrichello „nyeri” ezt az összevetést a nem bajnokok között, majd David Coulthard (62), Carlos Reutemann (45) és Gerhard Berger következik (45). Viszont ha a százalékokat nézzük, és kizárjuk a csak egy versenyen induló pilótákat és azokat, akik csak Indy 500-on indultak, Luigi Fagioli kerül ki győztesen, aki 7 versenyen indult és ebből 6-szor dobogóra is tudott állni (85,71%). Sorozatban szerzett dobogók 12 / 21 Fotót készítette: Sutton Images Ezen a rekordon Carlos Reutemann és Juan Pablo Montoya osztozik, akik egymás után nyolcszor állhattak fel a pódium valamelyik fokára. Az argentin versenyzőnek ez az 1980-as Olasz Nagydíj és az 1981-es Belga Nagydíj között sikerült, míg a kolumbiainak a 2003-as Monacói és Olasz Nagydíj jött között jött össze ez a bravúr. Egy szezonon belül szerzett dobogós helyezések 13 / 21 Fotót készítette: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2019-ben Bottas a 21 futamból 15-ször ünnepelhetett a dobogón, így megdöntötte az addigi rekordot a bajnoki címet nem szerző pilóták között. A finn előtt Barrichello szerezte a legtöbb dobogót egy szezonon belül: ő a Ferrarival a 18 futamból 14-et a pódiumon zárt. Pole-pozíció a legtöbb konstruktőrrel 14 / 21 Fotót készítette: LAT Images Itt is Stirling Moss áll az első helyen, aki hat különböző gyártóval (BRM, Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes és Vanwall) állhatott dobogóra. Viszont motorgyártók között Barrichello az első, aki hat motorgyártóval (Ferrari, Ford Cosworth, Hart, Honda, Mercedes és Peugeot) tudott a top-3-ban végezni. Pontszerzés 15 / 21 Fotót készítette: Sutton Images A világbajnokokat nem számolva Felipe Massa tudott a legtöbbször pontszerző helyen végezni a száguldó cirkuszban. Nyilvánvalóan az évek során sokat változott a pontrendszer: Massa pályafutása kezdetén még csak az első hatnak járt pont, a pályafutása végén az első tíz helyezettnek. Massa végül 165 nagydíjon, a futamai 61,34 százalékán szerzett pontot, őt pedig a honfitársa, Barrichello (140) követi. Százalékok tekintetében viszont – ha ismét kizárjuk a csak 1 futamon indulókat és a csak az Indy 500-on résztvevőket – Luigi Fagioli van az élen, aki a hét futamából hatot a pontszerzők között zárt. Sorozatban elért pontszerzés 16 / 21 Fotót készítette: Gareth Harford / Motorsport Images Valtteri Bottas a 2018-as Brit Nagydíj és a 2019-es Brit Nagydíj között sorozatban 22-szer tudott pontot szerezni, ezzel ő az első ilyen tekintetben a világbajnoki címet nem szerző pilóták között. Szorosan mögötte Max Verstappen található, aki a 2018-as Belga Nagydíj és a 2019-es Magyar Nagydíj között 21-szer szerzett pontot sorozatban. Pontszerzés a legtöbb csapattal 17 / 21 Fotót készítette: Sutton Images Ebben az összevetésben Andrea de Cesaris áll az élen, aki a világbajnokokat is megveri ilyen szempontból. Az olasz versenyző kilenc csapattal tudott pontot szerezni, ráadásul abban a korszakban, amikor még csak az első hat helyezett kapott pontot. Cesarisnak ez az Alfa Romeo, a Brabham, a Dallara, a Jordan, a Ligier, a McLaren, a Rial, a Sauber és a Tyrrell istállójával tudott pontot szerezni. Ha a motorgyártókkal való pontszerzést nézzük, ötös holtverseny alakul ki, ahol a pilóták hét motorgyártóval tudtak pontot szerezni: Barrichello, Brundle, Cesaris, Fisichella és Frentzen. Leggyorsabb körök 18 / 21 Fotót készítette: LAT Images Gerhard Berger karrierje során 21-szer tudta megfutni a leggyorsabb kört, vagyis a versenyei 10 százalékán sikerült ez az osztráknak. Mögötte 19 leggyorsabb körrel Stirling Moss (28,79%) és Mark Webber (8,84%) következik. Nagydíjrészvételek 19 / 21 Fotót készítette: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nagydíjrészvételek tekintetében Rubens Barrichello nemcsak a cím nélküli pilótákat előzi meg, hanem az összeset. A brazil 323 futamon vett részt, a VB-címet nem szerző pilóták között Massa (269) és Patrese (256) fér még be a top-3-ba. És Barrichello vett részt a legtöbb F1-es szezonban a címet nem szerző pilóták közül (19 szezon, 1993 és 2011 között). Mesterhármas 20 / 21 Fotót készítette: LAT Images A Forma-1-ben az jelenti a mesterhármast, ha egy versenyző ugyanazon a nagydíjon meg tudja szerezni a pole-t, a futamgyőzelmet és megfutja a leggyorsabb kört is. A címet nem szerző pilóták közül ez négy alkalommal sikerült Stirling Mossnak, Jacky Ickxnek és Felipe Massának is. Grand Slam 21 / 21 Fotót készítette: LAT Images A Grand Slam (vagy Grand Chelem) azt jelenti, hogy egy pilóta megszerezte a pole-t, megnyerte a versenyt, megfutotta a leggyorsabb kört a futamon, ráadásul az összes körben az élen állt. A Forma-1 történetében ez csak 24 pilótának sikerült, ebből 7 versenyző nem tudott világbajnok lenni, mindegyiküknek egyszer sikerült: Moss, Siffert, Ickx, Regazzoni, Laffite, Gilles Villeneuve és Berger.

Sokan nem tudják, de Ayrton Senna 1984-ben egy teljesen más kategóriában is rajthoz állt a Forma-1 mellett. Az akkor még fiatal brazil nem is akárkik mellett versenyezhetett az 1000 kilométeres futamon a Nürburgringen.