A nagy port kavart bokszutcai levágás a Német Nagydíjon: Hamilton megtarthatta az első helyét

Miután Lewis Hamilton a szombati kvalifikációt a 14. helyen fejezte be a Mercedes technikai problémái miatt, nem maradt más, mint abban bízni, hogy történik valami váratlan a verseny ideje alatt. Sebastian Vettel, a fő riválisa az élről várhatta a futamot Hockenheimben. Alig telt el pár kör, és Vettel előnye közel 20 másodperc volt.

Az eső Hamilton malmára hajtotta a vizet, majd Vettel az első helyről hibázott és a gumifalban kötött ki a Ferrarival. Ez óriási esélyt jelentett a Mercedes pilótájának, akinek volt egy furcsa jelenete, amikor átvágta a bokszbejáratot, mivel a csapata az utolsó utáni pillanatokban szólt rá, hogy ne hajtson be, hanem maradjon odakint.

Az FIA kielemezte az onboard felvételeket, megnézte a korábban történt hasonló átvágásokat, valamint meghallgatta a rádiókommunikációt és Hamilton, és a Mercedes csapatának magyarázatát is.

Az FIA Nemzetközi Sportszabályzatának vonatkozó pontjában az áll, hogy kizárólag vis major esetén bármely irányba át lehet lépni a pályát és a bokszbejáratot. Az indoklással kapcsolatban pedig a stewardok döntenek, így rajtuk áll, hogy mit tekintenek vis majornak.

Charlie Whiting, az FIA korábbi versenyigazgatója, aki sajnálatos módon azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt, még a döntés előtt elmondta, nem volt precedens ilyen esetre, és személy szerint enyhe büntetésre számít, amennyiben lesz ilyen.

Fontos részlet, hogy a Ferrari – és más rivális sem – nem nyújtott be óvást a történtek miatt. Räikkönen 2 éve hasonló eset miatt kapott büntetést Bakuban: akkor 5 másodpercet róttak ki neki. Hamilton 4.5 másodperces előnnyel ért be a célba az első helyen, és a Német Nagydíj után elmondta, mennyire nehéz pillanatokban volt része a Mercedesszel, és lehet, ő volt a leghiggadtabb az egész csapatból, amikor dönteni kellett a kerékcserét illetően.

„Elkezdtem bekanyarodni, ugyanis arra kértek, menjek ki a bokszba, majd azt mondtam, ’Kimi kihajt’, erre ők, ’Maradj kint’. Akkor már a bejáratban voltam. Elkezdtem kikanyarodni, próbáltam áthajtani a füvön, majd azt mondták, ’Nem, maradj bent’. Akkor már ismét a pályán voltam. Azért említem meg mindezt, mert vannak alkalmak, amikor az ellenkezőjét csinálod annak, amit az előtted lévő kocsi, és tényleg azt éreztem, ez egy lehetőség arra, hogy az ellenkezőjét csináljuk annak, mint amit Kimi, és előnyre tehetünk szert a pályán.”

„Ezért vontam kérdőre a dolgot, és végül ez bizonyult helyesnek. Annyira intenzív volt! Összezavart a dolog, mert pánikba estek a pitwallon, és valószínűleg egyedül én voltam higgadt! Azt kiabálták, ’Igen, nem, gyere be, menj ki’. Izgalmas volt! Remek látni, mennyire foglalkoztatja őket, és hogy tűkön ülnek.”

The Safety Car leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09, and Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

Hamilton figyelmeztetést kapott az eset miatt – ez volt az első figyelmeztetése az idény során. A stewardok megvizsgálták a videofelvételeket és a hanganyagokat, valamint meghallgatták Hamiltont és a csapat képviselőjét is. Tény, hogy Hamilton szabályt szegett, azaz átszelte a vonalat, amit az FIA is elismerte, de több enyhítő körülmény is szerepet játszott abban, hogy ezt a büntetésmódot választották.

Akkor a következőkkel indokolta az FIA azt, hogy figyelmeztetésben részesítették Hamiltont: Egyrészt a pilóta és a csapat „nyíltan” elismerte, hogy hibát követtek el, ráadásul meglehetősen bonyolult helyzet alakult ki arra vonatkozóan, kihajtsanak-e a pitbe vagy sem, és ez vezetett a szabályszegéshez.

Másik enyhítő körülmény, hogy biztonsági autó alatt történt a szabályszegés. Az is a figyelmeztetés mellett szól, hogy egyetlen pillanatban sem veszélyeztettek másik riválist, valamint Hamilton biztonságos módon kivitelezte az irányváltást. Végül megjegyezték, hogy véleményük szerint „megfelelő büntetés” a figyelmeztetés ebben az esetben, figyelembe véve a korábbi eseteket is.

