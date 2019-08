A nagy pillanat: Mick Schumacher pályán a brutális F2004-es Ferrarival

A hu.motorsport.com korábban már több alkalommal is beszámolhatott arról, hogy az idei Német Nagydíj egyik legnagyobb látványossága az lesz, amikor Michael Schumacher fia akcióba lendül az F2004-es versenygéppel, amivel a német rekorder a 7. és egyben utolsó F1-es címét szerezte meg. Mick Schumacher, aki idén az F2-ben versenyez, ezzel is ösztönözni akarta a hazai rajongókat, de könnyen lehet, hogy jövőre már nem lesz német versenyhétvége az esemény pénzügyi helyzete miatt.

Az olaszok 2004-es szezonra szánt autójáról 2004. január 25-én rántották le a leplet. A gépet Rory Byrne, Ross Brawn és Aldo Costa tervezte, a modell pedig nagyrészt az F2003-GA-n alapult. A motorja az elképesztően erős Ferrari Tipo 053 3 literes, V10-es erőforrás volt, ami számítások szerint 950 lóerős volt.

Mint az a képeken is jól látszik, Mick egy "felemás" sisakot vett fel az eseményre, melynek egyik oldalán a saját festése szerepel, míg a másikon az édesapjáé

A pilótapárosuk a 2000 óta változatlan duó maradt: a már akkor is hatszoros világbajnok Michael Schumacher oldalán Rubens Barrichello ülhetett be a másik vörös autóba. Az már a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon érezhető volt, hogy a Ferrari nem lőtt mellé a fejlesztések tekintetében, ugyanis Schumacher óriási előnnyel nyert, a második pozícióban pedig Barrichello ért be.

A német legenda sikerszériája egészen a Spanyol Nagydíjig kitartott, tehát 5/5 győzelemmel kezdte az évet. A sorozat Monacóban szakadt meg, amikor a biztonsági autó mögött törte össze az autóját Schumacher, de ez sem zökkentette ki, erre bizonyíték, hogy a szezon 13. futama, a Magyar Nagydíj után 12 győzelemmel állt, és jó esélye volt arra, hogy már Belgiumban megszerezze hetedik világbajnoki címét.

Spában „csak” a második helyen ért be, de ez is elég volt ahhoz, hogy 4 futammal a szezon vége előtt behozhatatlan előnyre tegyen szert az egyéni pontversenyben. Az utolsó 4 versenyből kettőt Barrichello, egyet pedig Schumacher húzott be, így mindössze három olyan nagydíj volt 2004-ben, amikor nem a Ferrari egyik pilótája diadalmaskodott, viszont a dobogón mindig képviseltette magát legalább egy ferraris. Sokak szerint ez volt a Forma-1 valaha volt (egyik) legdominánsabb autója.

