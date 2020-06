A nagy Armani-fotósorozat Charles Leclerc-ről: videó

Charles Leclerc élete nagyon rövid időn belül változhatott meg. Azzal, hogy bekerült a Forma-1-be, és a második szezonját már a Ferrarinál tölthette, miközben legyőzte a nála sokkal tapasztaltabb Sebastian Vettelt, egycsapásra híres lett.

A Ferrari a teljesítményéért cserébe egy hosszú távú szerződést kínált a fiatal versenyzőnek, akinek mindig is Maranello volt az álma. Sokat nem gondolkozhatott az aláíráson, és a kontraktusa hosszabb időre szól, mint például, amit Michael Schumacher bármikor is aláírt a ferraris karrierje ideje alatt.

Leclerc-ben látják azt a fajta lendületet, motivációt, fiatalságot, energiát és hozzáállást, mint ami Schumacherben megvolt, amikor a Ferrarihoz csatlakozott, és pár év kemény munka után megkezdték a nagy menetelést.

Leclerc szintén nagyon alázatos, és közben rendkívül népszerű is. Az Armani le is csapott a lehetőségre, és megállapodást kötött a fiatal versenyzővel, amiről a hu.motorsport.com hetekkel ezelőtt az elsők között számolt be.

Az Armani hivatalos YouTube oldala közben egy videót osztott meg erről a bizonyos fotózásról, annak kulisszáiról.