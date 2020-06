A műtőorvos szerint megtippelni sem lehet, milyen súlyos Zanardi állapota

Mint ismeretes, tegnap délután súlyos közúti balesetet szenvedett az olasz paralimpikon és korábbi Forma-1, CART és WTCC pilóta, Alex Zanardi. Az Obiettivo Tricolore paralimpiai verseny egyik szakaszán egy teherautóval ütközött, ahol olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, és azonnal megkezdték rajta a műtétet.

A súlyos koponyasérülése miatt szükséges két és fél órás procedúra során idegsebészeti és szájsebészeti beavatkozásokat végeztek az 53 éves olaszon, majd a kórház hivatalos közleménye alapján ezt követően az intenzívosztályra szállították át, ahol az állapota továbbra is nagyon súlyos maradt.

A Zanardit ellátó sienai Santa Maria alle Scotte kórház egy újabb közleményt adott ki a mai nap folyamán, melyben ismételten megerősítették, hogy intenzívosztályra szállították, és a klinika elmondása szerint „stabilak a hemodinamikai és az anyagcserére vonatkozó paraméterei”, vagyis stabilak az életfunkciói.

Az olaszt emellett viszont mesterséges lélegeztetésben részesítik, és neurológiai szempontból továbbra is rendkívül súlyos az állapota. Ennek kapcsán Dr. Giuseppe Olivieri, a Santa Maria alle Scotte kórház idegsebészeti vezetője is megszólalt, és Zanardi állapotáról ismertetett további információkat:

„Alex Zanardi állapota súlyos, de stabil. Nagyon súlyos koponyasérüléssel, összetört arccal, és mély homlokcsonttöréssel szállították be hozzánk. A számok ennek ellenére jónak tűnnek, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos”, mondta Dr. Olivieri.

„Egészen addig nem fogjuk megtudni a pontos neurológiai állapotát, amíg fel nem ébred – ha egyáltalán felébred. A súlyos állapot egy olyan helyzet, amibe az érintett belehalhat. Az állapot javulásához ilyen esetekben akár hosszú időre is szükség lehet, de akár egyik pillanatról a másikra is rengeteget romolhat az állapota”.

A neurológus elmondása szerint a Zanardin elvégzett beavatkozás a tervek szerint, különösebb komplikációk nélkül lezajlott, csak az eredeti állapot volt módfelett súlyos, amiben beszállították. A következő lépésekre vonatkozó Dr. Olivieri elmondta, hogy a következő fázis a beteg állapotának stabilizálása lesz az elkövetkező 7-10 napon belül.

„Ha ezt követően jól alakulnak a dolgok, akkor idővel felébresztjük és ismételten értékeljük az állapotát. Ahogyan a feleségének is mondtam, ő egy olyan beteg, akit megéri meggyógyítani. A prognózisát tekintve lehetetlen jóslatokba bocsátkozni, de meg vagyok róla győződve, hogy fel fog épülni”.

Sabino Scolletta, a kórház intenzívosztályának igazgatója szerint viszont az állapota az agysérülés szempontjából kifejezetten kritikus, de kardiorespiratikus – vagyis a szíve és a tüdeje szempontjából – stabil. Scoletta is megerősíti, hogy Zanardi jelenlegi állapotából egyelőre nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

„Neurológiai szempontból a beteg állapota súlyos. A látása szempontjából is lehetnek következmények, és mivel szemsérülései is vannak, ezért a kórház szemészeivel is értekeztünk. Az arcsérülései is meglehetősen súlyosak voltak, ezért hosszú távon ennek is lehetnek konzekvenciái”.

„A neurológiai értékelést pedig egyelőre az altatás miatt nem tudjuk elvégezni, mivel zavarja az összképet, hogy a beteg stabil állapotának fenntartásához szükségesek a gyógyszerek. Egyelőre azt sem tudjuk megtippelni, mikor hagyhatunk fel az altatással, de a műtőorvossal és a tanácsadóinkkal való egyeztetést követően úgy feltételezzük, hogy erre jövő héten sor kerülhet”.