A munkám az F1-ben: Raikkonen versenymérnöke

A munkám:

Versenymérnök vagyok, én felelek Kimi autójáért. 6 mérnök és 6 szerelő dolgozik a csapatomban. Röviden összefoglalva, arról szól a munkám, hogy az autó minél gyorsabb legyen.

A versenyhétvégém menetrendje.

Általában szerdánként érkezünk meg a helyszínre, és csütörtökön a versenypályára. Az autók előzetes beállításait ekkor küldik a gyárból hozzánk. Amikor megérkezünk, ezek egy részét át is adom a gumikkal foglalkozó mérnökünknek.

Egyből van egy pár megbeszélésünk, gumikról, stratégiákról, beállításokról. Ekkor beszélünk a pilótáinkkal is a tervekről, elmagyarázzuk, mit fogunk csinálni a pénteki edzéseken. Ezután elküldjük az autóinkat az FIA-nak az átadásra, akik leellenőrzik, hogy azok legálisak-e.

Pénteken már nagyon hamar megérkezünk a pályára, van egy megbeszélésünk egy órával az első edzés előtt, csak, hogy ismét biztosra menjünk, hogy mindenki minden információt megkapott a hétvégi tervekkel kapcsolatban.

Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer of Kimi Räikkönen, Alfa Romeo Fotó készítője: Alfa Romeo

Egy rövid értékelést tartunk az első edzés után is, és több, hosszabb megbeszélést is a második edzés után. Ezek a pénteki meetingek nagyon fontosak, mert a két szabadedzés adatait ekkor elemezzük ki. Ekkor tudjuk felülvizsgálni a stratégiánkat, különösen a versenyre vonatkozót.

A szombat és a vasárnap nagyon hasonló, csak még szombat reggel is van egy edzés. Az időmérő előtt még egy megbeszélésünk van a gumikkal, és az időmérős etapokkal kapcsolatban. Az időmérő után megint átbeszéljük a vasárnapi stratégiát a rajtpozíciónknak megfelelően. Még egy utolsó rövid ismétlés vasárnap a verseny előtt.

A munkámban a legfontosabb:

Talán meglepő, de szerintem nem az a legfontosabb, hogy mérnöki specialista legyek. Nem az a munkám, hogy egy területnek legyek a specialistája. Sok mérnököm van, akik lefedik a területeket, úgyhogy egy kicsit mindenhez értenem kell, hogy értelmezni tudjam a dolgokat, amiket mondanak nekem.

Szerintem a legfontosabb az, hogy jó kommunikációs képességeim legyenek, nagyon különböző emberekkel vagyok kapcsolatban: szerelők, mérnökök, és persze a csapatvezető. Mind nagyon mások, és szerintem a legfontosabb az, hogy a legjobbat kihozzam mindenkiből.

Az eszközök, amelyek nélkül nem tudnám végezni a munkám:

Az első a laptopom. Itt van a legtöbb információ a különböző részlegektől. Aztán a karórám, amely nagyon fontos a rajtrácson. A verseny előtti felkészülés olyan, mint egy katonai hadművelet: mindennek stimmelnie kell, és az időzítés kulcsfontosságú.

Még akkor is, amikor a sportigazgató is felügyel ilyenkor, nekem is szemmel kell tartanom a dolgokat: mikor teszik fel a gumikat, mikor kell beülnie a pilótának az autóba, stb. Kell az óra, hogy mindig tisztában legyek, hogy állunk az idővel.

Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer of Kimi Räikkönen, Alfa Romeo and Frederic Vasseur, Team Principal of Alfa Romeo Racing Fotó készítője: DPPI

Nem kell megmondanom az embereknek, mit csináljanak, mert a dolgoknak automatikusan kellene történnie, nagyon pontosnak kell lennünk, és biztosítani, hogy minden zökkenőmentesen megy. Az utolsó dolog pedig egy jó öreg toll, amivel mindig gyorsan tudok jegyzeteket készíteni.

Az emberek, akikkel mindig kapcsolatban vagyok:

Természetesen a pilóta, utána pedig a teljesítménymérnök. Nála fut össze az összes adat az autóról, és vele beszéljük meg a kocsi beálltását is.

Amikor nem a pályán vagyok:

Általában a gyárban. A verseny után két napig elemezzük a történteket, megnézzük, mit csináltunk jól, rosszul, vagy mit csinálhattunk volna jobban. Ezekből csinálunk egy kimutatást, amelynek egy részét elküldjük a pilótának. Aztán már a következő versenyre fókuszálunk.

Nélkülem:

A versenymérnök nélkül a csapat gyakorlatilag nem tudna működni. Ez egy igen fontos pozíció, kicsit olyan, mint egy karmester. Én szervezem meg emberek egy csoportjának a munkáját. Ez nem egy egyszemélyes munka, de nálam futnak össze az információk, és én koordinálom a feladataikat.

A Forma-1:

Nagyon megerőltető. Fantasztikus sport, és már kiskorom óta részt akartam benne venni. Emlékszem, hogy 8 éves voltam akkor, amikor édesapám először elvitt Monacóba Forma-1-es futamra, és még most is emlékszek minden részletére. Mióta az eszemet tudom, az F1-ben akartam dolgozni.

Julien Simon-Chautemps, Senior F1 Race Engineer with Kimi Räikkönen, Alfa Romeo Fotó készítője: DPPI

Azt hamar realizáltam, hogy pilóta sosem leszek, de az F1 technikai része is lenyűgözött. Hatalmas mérnöki kihívás az F1, de rengeteg idődet elveszi. Fiatal még a családom, és a sok utazás nagyon, nagyon megerőltető. Nehéz. Persze a TV-ben csak a pompa, meg a csillogó autók látszanak, de nem mindig erről szól ez.

A Forma-1 rengeteg munka, kevés alvás, és folyamatos stressz. Nem akarom negatív színben feltüntetni a sportot, de az embereknek meg kell értenie, hogy ez a világ csak nem pezsgő és rózsák. Nagyon megerőltető, nagyok a kihívások, de nagyon érdekes is.

