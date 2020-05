A munkám az F1-ben: A sisak menedzser

A munkám:

Én a Bell Helmets versenyrészlegének egyik menedzsere vagyok, a Forma-1-es pilótákkal dolgozok. Az én feladatom, hogy minden pilótánk számára felkészítsem a sisakokat, és új versenyzőket találjak, akik a Bell sisakjait szeretnék használni a Forma-1-ben.

Idén a Forma-1-ben ügyfelünk Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, és Sergio Perez.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team and Tom Castermans, Bell Helmets F1 Co-ordinator Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Minden pilótával függetlenül dolgozunk, hogy a legjobb csomagot tudjuk nekik nyújtani láthatóság, és szellőzés tekintetében. Ezen felül kapcsolatban állunk a csapatokkal is, és mindig igyekszünk fejleszteni az aero csomagot, mind apró spoilerek, és szárnyak használata a sisakon. Néhány aerodinamikai elemet a csapat mérnökeivel közösen fejlesztünk.

A versenyhétvégém menetrendje:

Általában szerdán éjjel utazok, hogy csütörtök reggel már biztosan a pályán legyek. Leggyakrabban akár 8 sisakot is magammal viszek, amelyeket valamiért nem tudtunk azonnal a csapatokkal elszállíttatni.

Az első feladatom, hogy az összes sisakot felkészítsem a hétvégére. Általában 2 sisakot száraz időre, és 1-et esősre. Ha az előrejelzés esőt jelez, akkor fordítva. A két száraz idős sisaknak néha különböző a rostélya, az egyik sötétített. Például, Barcelonában nem lehet látni a pályát, amikor megy le a nap, egy sima rostéllyal.

Minden nap 2 órával a pályára kihajtás előtt már ott vagyok, hogy segítsek bármilyen felmerülő problémán. Minden esemény után megtisztítom a sisakokat, kiszellőztetem őket, kicserélem a kábeleket, levegőszűrőket, aero elemeket, ha szükséges. Nagyon sok por van néha. Az időmérő után egyből elkezdem felkészíteni a sisakokat a versenyre.

The helmet of Lando Norris, McLaren Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Két sisaknak is készen kell állnia, ugyanazzal a specifikációval, ezért ha az egyikkel bármilyen probléma adódik, mondjuk a rádióval, akkor azonnal cserélni tudunk. A verseny után megint megtisztítom őket, és azonnal készen állnak a következő versenyre. Minden második versenyen kicserélünk egyet a pilóta 3 sisakja közül.

A legfontosabb dolog a munkámban:

Hogy mindig tudjak válaszolni. Amikor megkeres egy pilóta, hogy valamilyen problémája van, vagy szüksége van valamire, akkor abban a pillanatban kész megoldást kell nyújtanom. Amikor hív, nem pazarolhatod az időt azzal, hogy 10-15 percet gondolkozol.

Ezt látom a legfőbb erősségemnek. Amikor a pilóta, vagy a fizioterapeutája hív, mindig egyből tudom, hogy mit kell tenni. Ha nagyobb szellőzésre van szüksége, akkor azonnal megvannak az eszközeim, hogy javítsak rajta. Fejből tudom az összes pilóta sisakjának a paramétereit, ezért azonnal meg tudom javítani.

Három eszköz, amelyek nélkül nem tudom végezni a munkámat:

Az első, egy kulcs a rostélyhoz. Az egyik oldalán egy csavar van, a másik oldalával pedig lazítani, vagy szorítani tudom. A második legfontosabb az olló. Néha szigetelőszalaggal kell lezárnunk bizonyos szellőzőket, ehhez szükséges az olló is. A harmadik legfontosabb a letéphető fólia a rostélyra. Amikor a pilótának szüksége van egy frissre, azonnal tudok neki adni egyet, mert mindig hordok magammal párat.

Az emberek, akikkel mindig kapcsolatban vagyok:

A pilóták, és a fizioterapeutájuk. Nagyon fontos a közvetlen kapcsolat. Mindig igyekszek azonnal a pilótával beszélni, mert ők tudják megadni azt a visszajelzést, amelyre szükség van.

Amikor nem a pályán vagyok:

Nagyon sokat dolgozok a gyárban. Minden verseny előtt előkészítem a rostélyokat, fóliákat, stb. Ugyanakkor részt veszek a kutatói, és fejlesztői feladatokban is, közvetlenül a mérnökökkel, hogy még jobbak legyenek a sisakjaink. Ma nagyon fontos, hogy minél könnyebb legyen a sisak a megnövekedett kanyarsebesség, és G erők miatt. A legújabb sisakunk csak 1.3 kiló, ami nagyon könnyű.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo with Michael Aumento, Racing Manager at Bell Helmets Fotó készítője: Alfa Romeo

Nélkülem:

Mindenki helyettesíthető. Szerintem jó munkát végzek a Bell, és a pilótáink számára is. Szeretem a munkámat, és mindig a maximumot nyújtom. Az egyik kedvenc kihívásom az új pilótákkal való munka. Azt akarod, hogy amint elkezdesz dolgozni velük, boldogok legyenek, és minél hamarabb kényelmes legyen nekik a helyzet. Szerintem, ha megkérdeznéd a pilótákat rólam, és a munkámról, elég sok pozitív visszajelzést kapnál, mert mindig igyekszek a maximumot nyújtani.

A Forma-1:

Tökéletes. De nem nyaralás az egész. Szerintem sokan, akik nem részesei ennek a világnak végeznék ezt a munkát, de ez nem csak egy munka, hatalmas felelősség, és áldozat. Nehéz az F1 számára dolgozni, mert majdnem az összes idődet elveszi. A családom évi 30-50 napot lát.

Nagyszerű világ, imádom, de nagyon nehéz is, mert többet látom az F1-es embereket, mint a saját fiamat. Amikor otthon vagyok, igyekszem az összes szabadidőmet vele tölteni. De, szeretem a motorsportbeli, és az F1-es srácokat is. Bizonyos módon ők is a családom.

Ajánlott videó: