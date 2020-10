A Mugen F1-es motorbeszállítóként? „Nagyon messze vagyunk ettől”

A Mugen a 90-es években 9 szezonon keresztül készítette és „forgalmazta” a Honda V10-es motorjait, a kaotikus 1999-es szezonban pedig még a bajnoki címért is harcba szálltak a Jordannel, azonban már 20 éve nem vesznek részt a száguldó cirkuszban.

A Red Bull számára is az lenne a legjobb megoldás jelenleg, hogy 2022-től átvennék a Honda motorok szellemi tulajdonjogait, azokat pedig egy külső partnerrel együtt készítik fel. A legkézenfekvőbb partner, a japánokkal szoros kapcsolatban lévő Mugen azonban nem tartja reálisnak ezt a forgatókönyvet, erről a Mugen Euro igazgatója, Colin Whittamore beszélt a GPBlog-nak.

„Egyelőre nem történt még semmilyen tárgyalás a Red Bullal vagy a Hondával a Forma-1-es erőforrásuk jövőjével kapcsolatban. A Honda mindig is a Mugen egyik legfontosabb partnere lesz, a Team Mugen pedig a természetesen Red Bull festésű autókat versenyeztet a Super Formulában és a Super GT-ben is, ahogyan részt veszünk a Red Bull juniorprogramjában is, ugyanakkor egyelőre egyáltalán nem esett szó Forma-1-es programról.”

„Amennyiben lesz egyáltalán bármilyen tárgyalás, az valószínűleg csak arról fog szólni, hogy a csapat a mi tesztpadunkat használja Milton Keynes-ben, mivel a Honda F1 tesztpadjai ugyanabban az épületben vannak, mint a Mugen Euro egységei. Bármilyen más Forma-1-es szerepvállalásról nem hiszem, hogy szó eshet.”

Whittamore hozzátette, hogy amennyiben szükséges, a Mugen segítséget tud nyújtani a Red Bullnak a motorok tesztelésében, de azt kizárta, hogy bármilyen esetben is átvennék a Honda teljes motorprogramját.

„Igaz, hogy a korábbi tapasztalatok nagyon fontosan számunkra a jelenlegi, és a leendő vállalkozásainkban is, de így is nagyon messze vagyunk attól, hogy egy Forma-1-es hajtásláncot mi készítsünk el.”

„Ezeknek az erőforrásoknak, (nem is hívjuk többé őket motoroknak) semmi köze már ahhoz, amit a 1990-es években használtak, mérnöki és pénzügyi szempontokból sem, és mivel mindössze 250 alkalmazottunk van világszerte, egy Forma-1-es motorbeszállítói vállalkozáshoz az erőforrások jelentős növelésére lenne szükség.”

„Ezen felül a hajtáslánc és a karosszéria integrációja sokkal fontosabb lett azóta, hogy mi legutóbb szerepet vállaltunk a sportban, azoknak a napoknak már vége, amikor egy motorbeszállító egyszerűen leszállítja az egységeket, és arra számít, hogy a csapat majd teljesen függetlenül beépíti azt az autóba.”

„Szerintem - ahogyan azt bizonyítja is a tény, hogy jelenleg nincs független motorbeszállító a Forma-1-ben - jelenleg pénzügyileg kivitelezhetetlen, hogy bárki is Forma-1-es programot indítson óriási infrastruktúra és támogatás nélkül.”

„Az az összeg, amely a belépéshez, és a projekt fenntartásához kell, egyszerűen óriási, és semmi nem biztosítja azt, hogy az pusztán piaci körülmények között megtérül” – foglalta össze Whittamore.

A kérdés természetesen ezek után az, hogy képes-e, illetve egyáltalán meg akar-e egyezni a Red Bull a Mugennel a Honda projektjének esetleges folytatásáról, illetve hajlandóak-e biztosítani azokat az infrastrukturális feltételeket a Mugen számára, amely lehetővé tenné a Honda motorok 2021 utáni életben tartását.

