A motorsportnak olcsóbbnak kell lennie! – Wolff

A motorsportnak óriási költségei vannak már a legalacsonyabb szinteken is, így nagyon ritka az, hogy valaki középosztálybeliként eljusson egy komoly kategóriáig. Korábban, a 2019-es Német Nagydíj sajtótájékoztatóján Sebastian Vettel is elmondta, mennyire magasak lettek a gokartozás költségei.

A négyszeres világbajnok német pilóta azt is elmondta, hogy ma már szerinte ő és Nico Hülkenberg sem tudná megengedni magának a gokartozást, ha most lennének abban a korban.

„Nico és én élveztük a gokartozást és a versenyzést egymás ellen. De ha ma kellene ezt tennünk, szerintem a karrierünk elég hamar véget ért volna – egyszerűen azért, mert nem lenne elég pénz a zsebünkben ehhez!”

„Szóval szerintem több gyereknek, több fiúnak és lánynak kellene kipróbálnia a gokartozást, a költségeknek viszont alacsonyabbnak kellene lenniük, mivel szerintem túl drága most a gokartozás, és a legtöbben ezt nem engedhetik meg maguknak.” – mondta a Ferraritól 2020 végén távozó 53-szoros futamgyőztes.

A témáról pedig a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is elmondta a véleményét a szerdai telekonferencián.

Beat Zehnder, Team Manager, Alfa Romeo Racing and Sebastian Vettel, Ferrari in the paddock

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images