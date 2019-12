A motorsport szupersztárjai Londonban ünnepelték meg a fantasztikus szezon zárását

Az Autosport Awards 2019-en az ikonikus forma-1-es Monacói Nagydíjat is díjazták, ahogy rengeteg fiatal versenyzőt is. A nagy presztízzsel bíró Aston Martin Autosport BRDC-díjat Johnathan Hoggard nyerte.

Az eseményt harmincadszor rendezte meg a Motorsport Network, és ismét ellátogattak rá az iparág vezető személyei, hogy megünnepeljék a nemrég véget ért szezont. A több mint 1000 VIP-személy között ott volt a legendás Sir Jackie Stewart, a rali-világbajnok, Ott Tanak, a kétszeres Formula E-bajnok, Jean-Eric Vergne és olyan hírességek, mint Vernon Kay, Kelvin Fletcher és Oti Mabuse.

A 2019-es Autosport Awardson tiszteletét tette Albert herceg is, aki a Gregor Grant-díjat kapta meg a Monacói Nagydíj 90 éves története kapcsán. A Pirelli az év autóversenyzőjének járó díjat Lewis Hamiltonnak adta át, míg a Tata Communications Marc Marqueznek adta át az év motorversenyzőjének járó díjat.

A Richard Mille Alex Albonnak adta át az év újoncának járó díjat, Lando Norrist pedig az év brit versenyzőjének választották. Az Aston Martin Autosport BRDC az év fiatal versenyzőjének járó díjat Johnathan Hoggardnak adta át.

Még több F1 hír: Hamiltont megkoronázták Párizsban, Albon az év újonca

A díj 200 ezer font pénzdíjjal jár együtt, illetve Hoggard lehetőséget fog kapni egy F1-es tesztre a Red Bull csapatával, emellett a WEC-ben is tesztelhet majd egy GT-autót. Ezt a díjat korábban megkapta már David Coulthard, Jenson Button és Dario Franchitti is, illetve még számos olyan versenyző, akik jelenleg is egy világbajnoki szériában versenyeznek.

Charlie Whiting posztumusz elismerésben részesült, a John Bolster-díjat az Autosport társalapítójáról nevezték el, és amit elsősorban olyan szervezetek és személyek kapnak, akik nagyban járultak hozzá a motorsportok technológiai fejlődéséhez. Whiting 1997-től volt versenyigazgató a Forma-1-ben, és vállalta a felelősséget egy versenyhétvége minden történéséért, beleértve a biztonságot, illetve a szabályok betartását. Vezető szerepe volt a sportág biztonságosabbá tételében, ide értve a tavaly bevezetett Halo-rendszert is.

James Allen, a Motorsport Network elnöke a következőket mondta a díjátadón. "A jelen és a múlt nagyjait ünnepelni a motorsport közösség minden sarkából az év legfelelmelőbb pillanata. Az Autosport Awards védnökeként a Motorsport Network nagyon büszke. Gratulálunk a nyerteseknek, különösen Johnathan Hoggard-nak, a 2019-es Aston Martin Autosport BRDC győztesének. Nagyszerű látni, hogy mennyi fiatal versenyző van jelen, és biztosítja a világbajnokságok jövőjét."

A győztesek:

Tata Communications Év motorosa:

Marc Márquez

Pirelli Év nemzetközi versenyzője:

Lewis Hamilton

Az év brit versenyzője:

Lando Norris

Az év raliversenyautója:

Toyota Yaris WRC

Richard Mille Év újonca:

Alex Albon

Az év raliversenyzője:

Ott Tänak

Az év nemzeti versenyzője:

Colin Turkington

Pirelli Év versenyautója:

Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+

Az Aston Martin Autosport BRDC-díj

Jonathan Hoggard

Az Autosport a jövő mérnöke-díj:

Luke Dardis

Mahindra úttörő és innováció-díj:

W Series

Gregor Grant-díj:

Dick Bennetts, WSR

Gregor Grant-díj:

Monaco GP

John Bolster-díj:

Charlie Whiting

Marelli év momentuma-díj:

Jean-Éric Vergne

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.