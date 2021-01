A Motorsport Images segítségével jött létre a Ferrari 1000 futamát ünneplő könyv

A maranellói alakulat 1950 óta minden szezonban indult a Forma-1-ben, a Ferrari pedig egy különleges fényképeskötettel ünnepli ezt, amellyel elmesélik mind az 1000 futamok történéseit.

A monumentális feladathoz a Ferrari a Motorsport Images segítségét kérte, és 130 képet kölcsönöztek a Motorsport Network alá tartozó egyedi, érintetlen kollekcióból.

A Motorsport Images 26 millió fényképes gyűjteménye egészen 1895-ig visszanyúlóan dokumentálta nem csak a Forma-1, de a motorsport történelmét.

An excerpt from Ferrari 1000 GP - The Official Book

Fotó készítője: Ferrari