A MotoGP bajnoka idő előtt értesült Hamilton csapatváltásáról, ráadásul nem is akárkitől

Mióta hivatalossá vált, hogy a hétszeres bajnok jövőre vörösbe öltözik, egyre több hír érkezik arról, hogy a motorsport világában sokan már azelőtt tisztában voltak ezzel a ténnyel, hogy megjelentek volna az első komoly híresztelések a témában. Pierre Gasly és Csou Kuan-jü maguk ismerték be például, hogy tudták, mi fog történni.

És most úgy tűnik, hogy a Yamaha versenyzője, Quartararo is köztük volt. A franciáról köztudott, hogy szereti a Forma–1-et, és még mielőtt elindultak volna a MotoGP szezon előtti tesztjei, ő ellátogatott a Ferrari maranellói gyárába, ahol személyesen Piero Ferrari vezette őt körbe.

Quartararo most a Motorsport.com-nak beszélt arról, hogy Ferrari burkoltan utalást tett neki Hamilton érkezésére, de ő ezt nem realizálta, amíg meg nem érkezett a tényleges bejelentés. „Furcsa volt, mert Maranellóban jártam pár nappal a bejelentés ellőt, és Piero Ferrari beszélt nekem erről. Én viszont abban a pillanatban nem tudtam hová tenni ezt, nem értettem. Nem vettem be, amíg nem lett hivatalos.”

Ami pedig a konkrét csapatváltás tényét illeti, Quartararo így fogalmazott: „Én mindig is úgy emlékeztem Lewisra, hogy a Mercedesnél van. Nem is voltam tisztában azzal, hogy a McLarennél is versenyzett. Furcsa lesz őt pirosba öltözve látni.”

Quartararo talán egyébként még hisz a Yamaha feljavulásában, de azért azt is egyértelművé tette, hogy más gyártók felé is kacsintgat.