BRÉKING: A mezőny több, mint a fele figyelmeztetést kapott a biztonsági autós baleset miatt!

A mugellói futamot félbe kellett szakítani a hetedik körben egy, a célegyenesben történt tömegbaleset miatt, ami azután történt, hogy a mezőny egy biztonsági autós periódus után indult újra.

A baleset miatt Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi és Carlos Sainz is kiestek, a pályát pedig törmelék lepte el. Ahogy a versenyzők a kontrollvonal felé haladtak, ahonnan visszagyorsíthattak versenytempóra Valtteri Bittas vezetésével, hátul páran túl korán gyorsítottak és így belerohantak az előttük lévőkbe.

A versenybírák gyorsan jelezték, hogy a futam után vizsgálják az esetet, majd több versenyzőt is behívtak, hogy megkérdezzék őket az esetről. Miután beszéltek Magnussennel, Latifivel és Danyiil Kvjattal, illetve megtekintették a fedélzeti kamerák felvételeit, a mugellói stewardok 12 pilótának adtak figyelmeztetést.

Ezek a versenyzők Magnussen, Kvyat, Latifi, Giovinazzi, Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lando Norris, Esteban Ocon és George Russell.

„A versenybírák arra jutottak, hogy a baleset fő oka a fenti pilóták által a célegyenesben nem következetesen használt gáz és fékek voltak. Emellett elismerik, hogy a kontrollvonal helye ezen a pályán milyen kihívás elé állítja a pilótákat, akik ki szeretnék használni az újraindítást.” – olvasható a közleményben.

Azonban az incidens jól mutatja, hogy figyelni kell az újraindításnál, mert a jelenlegi helyzetben extrém harmónika-hatás volt megfigyelhető. Azt is megfigyeltük, hogy egyes pilóták elkerülhették volna az esetet, ha nem közvetlenül a többiek mögött autóznak, ezzel ugyanis blokkolták a kilátást és nem láthatták, mi zajlik az elől lévő autó előtt.”

Cars of Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Kevin Magnussen, Haas VF-20 and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 being recovered after crashing

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images