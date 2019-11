A Mercedest nem érdeklik Hamilton vélt, vagy valós sztárallűrjei

Lewis Hamilton sokak szemében megosztó személyiség tud lenni, hiszen bár hat világbajnoki címével mindenképpen a Forma-1 nagyjai közé írta be magát, sokan nem tudnak szó nélkül elmenni amellett, amit a pályán kívül csinál, például még Franciaországban, amikor eltávot kért a csütörtöki médianapról, mert a híres divattervezőről, Karl Lagerfeldről akart megemlékezni, sokan kritizálták őt is, és a csapatot is, de amúgy is megfordul rengeteg helyen, a monte-carlói jetskizéstől a vörös szőnyegen eltöltött estékig. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azonban, ahogy már régebben is többször, most a Telegraphnek adott interjújában is elmondta, neki nem számít az, hogy ki milyen körökben mutatkozik a csapatából:

„Amire én figyelek, az a személyiség a szupersztár mögött. Sok éve, még Bécsben elmentem egy kisebb kocsmába, és beállított egy hollywoodi celeb. Nem voltak szabad asztalok. Az ügynök, aki vele volt, persze egyből elkezdett arcoskodni a tulajnak: „Hát nem tudja kicsoda ő? Hatalmas sztár!”, mire ő csak ennyit válaszolt: „A magunk módján mindannyian sztárok vagyunk.”, és kidobatta őket.”

„Amikor másokkal beszélek, sosem érdekel, kik ők. Nagyon tisztelem azokat, akik nincsenek a közvélemény szeme előtt, vagy nem érnek el kiemelkedő dolgokat. Azért tisztelem őket, amilyenek, a viselkedésük, az értékeik miatt. A fociban ezt rendszeresen látni szerintem, az edzők ahogy a sztárjátékosokat kezelik, nagyon semleges kapcsolatuk van velük. Például szerintem Jürgen Kloppot nem érdekli, hányan követik Instagramon a játékosait. Az ember érdekli. Éppen ezért nem tud az én, és Lewis kapcsolatába sem az ő „rocksztár” attitűdje.”

„Sokan azt mondják, hogy fényűző életet él, de szerintem ez nem a teljes képet mutatja. Arra jöttem rá, hogy néha a legjobb emberek tudnak a legbonyolultabbak is lenni. Emellett sokszor nagyon közvetlenek, határozott véleményük van, és tiszta céljaik, és nem hagyják, hogy ezektől bármi is eltérítse őket.”

