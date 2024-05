A Mercedest is beárazza a McLaren győzelme a volt pilóta szerint

A Mercedesnek újabb gyatra hétvégéje volt Miamiban, ezúttal egy hatodik és nyolcadik helyet értek el. A verseny végére Lewis Hamiltonnak azért összejöttek a dolgok, végül csak 16 másodpercre maradt le a nyertes Lando Norristól és végig nyomás alatt tudta tartani Sergio Perezt.

Az azonban, hogy Norris nyert, némileg beárnyékolja ezt is, ugyanis a McLaren ügyfélként használ Mercedes-motorokat, ez is mutatja, mekkora különbség van a két csapat teljesítménye között. A Sky Sportson a Mercedes teljesítményéről Brundle úgy nyilatkozott, „a McLarennél nagyobb dolgok miatt is aggódhatnak.”

„Nyilván, látszik, hogy az ügyfélcsapatuk jobb munkát végez náluk. Szerintem azonban egyelőre a McLarennél nagyobb dolgok miatt is aggódhatnak. Egyszerűen egyáltalán nem értik a saját autójuk működését.”

A Mercedesnek elsősorban az autó kiszámíthatatlanságával gyűlik meg a baja. A sprintidőmérőn mindkét autójuk kiesett az SQ2-ben, míg a hagyományos időmérőn Hamilton akár a pole pozícióra is esélyesnek tűnt a Q2 végén, de nem váltotta be ezeket a reményeket.

A futamon hasonló volt a helyzet, Hamilton az első etapon lassabbnak tűnt az élmezőnynél, majd a futam végén Pereznél is gyorsabbnak tűnt. Brundle szerint ez a kettősség az, ami „beárazza” a Mercedes autóját.

„Mindezzel együtt, Hamiltonnak remek versenye volt. Nagyon bátor manővereket és előzéseket láttunk tőle. A tempója jó volt a verseny végén. Ez az, ami beárazza az autójukat. Edzésről edzésre, napról napra, versenyről versenyre, gőzük sincs, hogy mit várhatnak tőle.”

