Mennyire jöttek be a Magyar Nagydíjon a fogadóirodák szorzói?

Már a Stájer Nagydíjon sem kapott túl nagy oddszot Lewis Hamilton esetleges győzelme, azonban a Magyar Nagydíjon még a korábbinál is esélyesebbnek tartották a hatszoros világbajnok pilótát, és már csak 1,66-os szorzót foghattunk a Hungaroringen aratott győzelmével.

Valtteri Bottas (4) esélyei viszont romlottak a Stájer Nagydíjhoz képest, ahogy Max Verstappen (5) esélyei is, azonban egyik pilóta esetében sem volt jelentős a változás. A többi versenyző győzelmére már nem is láttak reális esélyt a bukik: Alex Albon és Sergio Perez is 34-es oddszot kapott.

Az hatodik legesélyesebbnek a McLaren-pilóta Carlos Sainzot (41) tartották, míg az első két versenyen nagyot villantó Lando Norris potenciális sikerével 51-szeres pénzt szakíthattunk volna. A Ferrari versenyzőinek szorzója pedig tovább nőtt: Leclerc és Vettel is 67-es oddszot kapott, tehát tovább romlottak a maranellóiak esélyei a fogadóirodák szerint.

Visszatekintve azt láthatjuk, hogy azt jól mérték fel, hogy Lewis Hamilton egyértelműen a legesélyesebb a győzelemre, a szombati tempóból kiindulva viszont a Racing Point erejét alábecsülték, a Red Bull erejét pedig túlbecsülték - végül az eső kellően megkavarta a nagydíj elejét.

Már a verseny előtt is úgy látták a bukik, hogy a Mercedes (1,2) sikere az egyértelmű papírforma, és még a Red Bull (4,33) győzelme van benne a pakliban. A McLaren (23), a Racing Point (26) vagy a Ferrari (34) győzelme elég komoly pénzt fizetett volna, a többi csapatnál pedig már három- vagy négyjegyű szorzót kaptunk a győzelemre.

Az utóbbi évek dobogósai a Magyar Nagydíjon:

2020: Hamilton (Mercedes), Verstappen (Red Bull), Bottas (Mercedes)

2019: Hamilton (Mercedes), Verstappen (Red Bull), Vettel (Ferrari)

2018: Hamilton (Mercedes), Vettel (Ferrari), Raikkönen (Ferrari)

2017: Vettel (Ferrari), Raikkönen (Ferrari), Bottas (Mercedes)

2016: Hamilton (Mercedes), Rosberg (Mercedes), Ricciardo (Red Bull)

2015: Vettel (Ferrari), Kvjat (Red Bull), Ricciardo (Red Bull)