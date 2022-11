A Mercedesnél nem igazán értik, miért voltak ilyen gyorsak Brazíliában

Fantasztikus hétvégét tudhat maga mögött George Russell, aki kis túlzással mindent vitt Interlagosban. Azok után, hogy a pénteki kvalifikáció utolsó szakaszát a sóderágyban fejezte be, a harmadik helyről rajtolva megnyerte a szombati sprintfutamot, majd vasárnap élete első F1-es futamgyőzelmét bezsebelve szintén diadalmaskodni tudott.

A második helyen csapattársa, Lewis Hamilton végzett, akinek kalandosra sikeredett a vasárnapja, miután a futam elején ütközött Max Verstappennel és fontos pozíciókat veszített. Ez volt a brackley-i alakulat első dupla győzelme a 2020-as Emilia Romagna Nagydíj óta, amivel a csapat véget vetett idei nyeretlenségi szériájának.

A brazíliai hétvégén egyébként az élmezőny istállói közül csak a Mercedesnél uralkodott igazán nyugodt hangulat, hiszen a Red Bullnál és a Ferrarinál is komoly belviszály ütötte fel fejét a versenyzők között, a Mercedes viszont 19 egységre zárkózott a maranellóiakra a konstruktőrök versenyében, és a szezonzárón akár el is happolhatják az olaszoktól az ezüstérmet.

Az interlagosi futamon tulajdonképpen egy pillanatig sem forgott komolyan veszélyben a németek sikere, ezzel kapcsolatban pedig Toto Wolff elmondta, csapata rendelkezett az egész hétvége során a leggyorsabb csomaggal, de elárulta, egyelőre nem tudják, miért volt ekkora az előnyük a Red Bull-lal és a Ferrarival szemben.

„Azt hiszem, ez a teljesítmény az autóra szerelt fejlesztéseknek, a szezon során az erőforrással kapcsolatban végzett jó munkának és a csapat együttes erőfeszítéseinek az eredménye“ - fogalmazott a csapatfőnök.

„Láttuk a pozitív tendenciát az elmúlt három versenyen, de a kérdés, vajon visszatértünk-e ezzel a domináns korszakunkhoz? Nem, nem hiszem. Abu Dhabi papíron sokkal nagyobb kihívás lesz számunkra, mert még mindig túlságosan lomha az autónk és tudjuk azt is, hogy miért. Azt viszont nem tudjuk, miért voltunk ennyivel mindenki előtt Brazíliában“ - tette hozzá az osztrák.

A Mercedes számára alaposan megnehezítette a 2022-es idény első felét az új aerodinamikai kialakításnak köszönhetően jelentkező delfinezés jelensége, ami jelentős szellemi erőforrásukat emésztette fel. A csapat az utolsó frissítési csomagját Austinban szerelte fel az autóra, Wolff pedig elképesztően büszke a csapatára, hogy sikerült felállnia.

„Voltak olyan helyzetek, amikor úgy éreztük, megértettük a konstrukció működését, de voltak rettenetes versenyeink is, mint például Spában. A csapat viszont mindig is hitt abban, hogy jó úton járunk, miközben mindig is elismertük, nem értünk mindent. Ez jól jelzi a csapat gondolkodásmódját és megmutatja az értékrendjét, nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk.“

Toto Wolff egyébként nem a helyszínen élte át a sikert, amióta 2013-ban csatlakozott a Mercedeshez ez volt a harmadik versenyhétvége, amikor nem volt ott személyesen, nélküle pedig még sosem tudtak futamot nyerni.

„Büszke vagyok az egész szervezetre, amit felépítettünk. Ez a sok ember, aki velünk dolgozik, mind fenntartja ezt és ma győzelemre is vezette a csapatot“ - tette hozzá a csapatfőnök.

