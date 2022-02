A Mercedesnél feszülten várják az új erőforrás éles tesztjét

Ahogy közeledünk az első tesztekhez, az első versenyhétvégéhez, úgy fokozódik az izgalom a Forma-1-es csapatok háza táján. Nem kivétel ez alól a Mercedes sem, amely zsinórban nyolc megnyert konstruktőri bajnoki cím után könnyen el is veszítheti dominanciáját a 2022-es szabályváltozásoknak köszönhetően.

Ahogy arról korábban írtunk, a németeknél az új összetételű üzemanyagok miatt is aggódnak és a hírek szerint kifejezetten aggódnak amiatt, hogyan viselkedik majd a motor az ezüst nyilakban. Nemcsak ehhez, hanem az új aerodinamikai szabályokhoz is alkalmazkodni kell, így nagy kihívás előtt állnak a fejlesztők.

A 2022-es aerodinamikai csomag miatt a versenyzőknek az idei szezonban az eddigiektől eltérően kell venni majd a kanyarokat, ezért az erőforrás-beszállítóknak is változtatásokat kellett végrehajtaniuk az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

Thomas szerint a Mercedes motorgyártó részlege a brackley-i csapattal nagyon sokat dolgozott az új erőforráson, de az majd csak a tesztek során, illetve után derül ki, hogy mit kell módosítani a konstrukción.

„A 2022-es autó nagyon-nagyon más, mint az eddigiek. Tudjuk, hogy változik az aerodinamikai kialakítás, ezért sok szimulációt végeztünk, módosítanunk kellett a motort és annak vezetési módját is” - fogalmazott.

„Természetesen nagyon várjuk az első teszteket, hogy lássuk, a szimulációink helytállóak voltak-e. Amennyiben nem, abban az esetben készen állunk arra, hogy szükség szerint korrigáljuk az erőforrást, hogy a pilóták pontosan azt kapják meg, amit szeretnének.”

„Minden évben felülvizsgáljuk az erőforrást és azt is, hogyan helyezkedik el a vázban, annak érdekében, hogy a legjobb köridőre legyünk képesek. Mivel az idei egy teljesen új futómű, mindent alaposan át kell néznünk.”

„Vannak olyan szegmensei az autónak, amelyek kialakítása jelentősen meg fog látszódni a köridőben is, és persze vannak olyanok is, amelyek kevésbé érzékenyek. Most azon dolgozunk, hogy az erőforrás ne befolyásolja az érzékenyebb területeket és a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsuk ezáltal az autó tervezőinek.”

„Kéz a kézben dolgozunk a futóművet gyártó részleggel és mérnökökkel, hogy végül pontosan oda illeszkedjen a motor, amivel a leggyorsabbak lehetünk.” Thomas azt is kiemelte, hogy az erőforrások fejlesztésének 2025-ig történő befagyasztása is komoly kihívás elé állítja a Forma-1-es csapatokat.

„Az év közepétől az elektromos rendszerek teljesítményének fejlesztése is befagyasztásra kerül, ami azt jelenti, hogy év közben nem tudunk majd növelni a teljesítményen. Onnantól kezdve csak olyan fejlesztéseket tudunk végrehajtani, amelyek a megbízhatóságot növelik.”

„Az új üzemanyaggal, a motorfejlesztésre vonatkozó tilalommal, valamint aerodinamikailag egy teljesen új kialakítású autóval hatalmas kihívás tökéletesen illeszkedő erőforrást gyártani. Ez mindenkinek nehéz, de különösen a motorgyártó részlegnek az” - zárta Thomas.

