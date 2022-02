A Mercedesnél egy pillanatig sem aggódtak, hogy Hamilton visszavonul

Nyolcadik csapatként a Mercedes is bemutatta az új szabályoknak megfelelően tervezett 2022-es autóját, a W13-at. A bemutatón természetesen ott volt Toto Wolff csapatfőnök és először állt a média és a nyilvánosság elé Lewis Hamilton az Abu Dhabi Nagydíjon történtek után.

Bár a holtszezonban több pletyka is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a hétszeres világbajnok visszavonul és a brit sokáig nem is adott életjelet magáról a közösségi médiában, végül nem okozott meglepetést azzal, hogy harcba száll a rekordot jelentő nyolcadik címéért.

Toto Wolff pénteken elmondta, egy pillanatig sem aggódtak amiatt, hogy Hamilton visszavonul és tökéletesen tisztában voltak vele a csapatnál, hogy időre van szüksége átgondolnia az Abu Dhabiban történt dolgokat. „Előtérbe kellett helyeznie hogyan tud a lehető legjobb lelkiállapotban visszatérni. A magunk részéről nem aggódtunk, hogy nem tér vissza“ - mondta a csapatfőnök.

Az osztrák csapatvezetőt megkérdezték a költségsapka szigorításáról is, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, a különböző istállóknak különböző elképzelései vannak azzal kapcsolatban, hogyan feleljenek meg a szabályoknak, de végeredményben nem lehet mindenkinek igaza és aki rossz irányba indult el a fejlesztéssel, az később nehezen tud változtatni rajta.

„A költségplafon miatt nagyon nehéz az alapokon változtatni és alapvetően megváltoztatni az autót. Minden precízen meg van tervezve, minden fejlesztés és a hozzá kapcsolódó költségek egyaránt, így nehéz kreatívan hozzányúlni a konstrukcióhoz, ha nem sikerült betalálni elsőre. Nagyon-nagyon nehéz volt úgy átszerveznünk a dolgokat, hogy megfeleljünk a 140 millió dolláros költségsapkának“ - tette hozzá Wolff.

„Mivel nagyon magas az infláció, így nem is csupán ötmillió dollárral csökkent a keretünk, olyan helyzetbe kerültünk, hogy a béreket is át kellett strukturálnunk. Ez rendkívül fájdalmas volt a csapat számára. Nagyon körültekintően kell döntenünk, mibe fektetünk be a kutatásban és fejlesztésben. Ez a múltban könnyebb volt. Ma már választanunk kell, miben lehet a legnagyobb potenciál és rá kell lépnünk arra az útra. Ez a nagy csapatok számára egy ismeretlen terep.“

Wolff ugyanakkor kifejtette, az nem okozott gondot nekik, hogy a 2021-es szezon hajrájában egyszerre kellett koncentrálniuk a meglévő autó teljesítményének maximalizálására és az új konstrukció tervezésére, hiszen pontos tervük volt arra, hogy ezt hogyan oldják meg.

„Decemberben már be tudtuk indítani az új autót, ilyen korán még sosem sikerült. Ez persze nem garancia a sikerre, meglátjuk, hogy mire leszünk képesek Barcelonában és Bahreinben a teszteken“ - fogalmazott a csapatfőnök, aki azt is elárulta, kit tart a Mercedes legnagyobb riválisának 2022-ben.

„Mindenkinek az tesz a legjobbat, ha kiélezett verseny zajlik a világbajnoki címért, de egyelőre nem lehet tudni, ki hol tart. Személy szerint nincs pontos elképzelésem arról, ki lehet a legjobb, mert bárkinek megvan arra az esélye, hogy az élre törjön, ezt láttuk korábban 2009-ben is a dupla diffúzorral. Ha egy csapatnak sikerült olyan lehetőségeket felfedeznie, amelyeket másoknak nem, akkor felboríthatja az erősorrendet.“

„Mint a Forma-1 rajongójaként nagyon szeretem például a Ferrarit. Az nem történhet meg, hogy ne versenyezzenek a futamgyőzelmekért és a bajnoki címért. Persze, a világbajnoki címet nem könnyű megnyerni, sok mindennek össze kell jönnie hozzá. Remélem, idén lesz néhány alakulat, akik képesek lesznek versenyeket nyerni“ - mondta Wolff.

