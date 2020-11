A Mercedesnél aggódnak: helyenként a Ferrari is gyorsabb volt

A Motorsport-Magazin elemzése szerint a Mercedes idén először aggódhat komolyabban a pénteki edzésnap után, ahol a lágy gumis versenyszimuláción most Max Verstappennek jött ki jobban a lépés; nem sokkal, 20 ezreddel volt gyorsabb Hamiltonnál.

A Mercedesnél azonban már a vészharangokat lengeti Andrew Shovlin, miután egyszerűen a DAS-szal sem sikerült annyira működésre bírniuk a gumikat, hogy kényelmes előnyt építsenek ki a Red Bullal, és érdekes módon a Ferrarival szemben.

„Bár több dolgot is kipróbáltunk a szabadedzéseken, a teljesítménykülönbség nyelve most a Red Bull fele billent, és gyakran úgy tűnt, hogy még a Ferrari is előttünk van” - nyilatkozta a brit mérnök.

„Jelenleg egyáltalán nem jók az esélyink a hétvégére, és kemény verseny vár ránk, ha nem leszünk képesek egy nagy lépést megtenni az (péntek) éjjel.”

A Red Bulltól Helmut Marko, a csapat tanácsadója elemezte a pénteki napot, és állítása szerint egyetlen gyenge pontja van most a Mercedesnek, amit ha kijavítanak, ismét a Red Bull elé ugranak majd.

A Mercedes elsősorban a középső szektorban kapott a szokásosnál többet a Red Bulltól, ráadásul a hosszú 8-as kanyarban: „Itt veszítenek messze a legtöbbet” – nyilatkozta az osztrák szakember, aki azonban nem fűz még nagy reményeket ahhoz, hogy ez így is marad.”

„Sajnos a Mercedesnek egyes egyedól itt adódtak problémái, ha pedig csak egy kanyarról van szó, a problémát általában meg szokták oldani. Nem hiszem, hogy a tapadás sokat javulhatna, és még esőre is van esély” – nyilatkozta pénteken Marko, aki azt is elmondta, hogy az időmérőre úgyis talál még 3 tizedet a Mercedes a motor feltekerésével.

„Forgalomban, versenyszimuláción azonban mi voltunk a gyorsabbak” – tette még hozzá Marko.

Hamilton a második szabadedzés után egyszerűen sz*nak nevezte az aszfaltot. Nagy S-sel.

