A Mercedesnek vagy a Red Bullnak fekszik jobban az átalakított pálya Abu Dhabiban?

2020-ban egyedül a szezon utolsó versenyén, az Abu Dhabi Nagydíjon sikerült megszereznie a pole-pozíciót Max Verstappennek, miután a 2020-as W11 elképesztő fegyvernek bizonyult az év közben Lewis Hamilton és Valtteri Bottas kezében.

A 2021-es szezon előtti szabályváltozások után azonban kiegyenlítődtek az erőviszonyok, a Red Bull korai tempófölényére, amely a szezon közepe előtt csúcsosodott ki, a Silverstone-ban bemutatott fejlesztési csomagjával tudott később válaszolni a Mercedes.

Annak ellenére, hogy a szezon legnagyobb részében alig egy hajszállal lehetett elválasztani a két autót, azok karakterisztikái látványosan különböznek egymástól: a Mercedes látszólag több leszorítóerőt tud generálni az első tengelyén, míg a Red Bull, kihasználva a magasabb padlólemez dőlésszög adta előnyöket pont a hátsó tengelyén termel több leszorítóerőt.

Ez azt is jelenti, hogy ahogyan arról megbizonyosodhattunk az elmúlt versenyeken, a Red Bull a megfelelő beállítások hiányában hajlamos az alulkormányzottságra a gyors és közepes sebességű kanyarokban. Emiatt szenvedett a Red Bull Törökországban, Katarban, és meglepő módon a nyári szünet előtt Hungaroringen is, mivel, ahogyan azt Carlos Sainz elárulta, a jelenlegi autókkal már második szektor sem számít lassúnak.

A Mercedes ezzel szemben az idei leglassabb szektorokkal rendelkező pályákon, mint Monaco vagy Baku, nem tudta tartani a lépést a Red Bull-lal, a már említett hátsó leszorítóerő hiány mellett ehhez a pályák utcai mivolta is hozzájárult – ezekre a versenyekre a fináléhoz hasonlóan C3-C4-C5 keverékeket szállította a Pirelli, amelyekkel ezeken a futamokon meggyűlt a baja a Mercedesnek. Ellenpéldaként fel lehet hozni Szocsit is, ahol Max Verstappen motorcserés büntetése miatt végül nem kaptunk tökéletes képet arról, hogy mire lett volna képes a Red Bull, a Mercedes pedig hiába volt ismét kiváló a futamon, a győzelmi sorozatukat majdnem megszakította a McLarennel Lando Norris.

Yas Marina circuit new layout Fotó készítője: Yas Marina Circuit

Abu Dhabiban pusztán egy, az átalakított pályarajzra vetett pillantás alapján könnyedén kijelenthetnénk, hogy az első kettő szektor a Mercedesé lesz, a harmadik pedig a Red Bullé lesz.

Az első szektor korábban a visszafordítót megelőző sikán előtt ért véget, és most is az új visszafordító előtt fejeződik be, így ott papíron nem fog megszűnni a Mercedes 2020-ban is látott előnye: Lewis Hamilton az alig 17 másodperces szektorban is 46 ezredet adott Verstappennek itt.

A második szektor, amely lefedi a pálya két hosszú egyenesét, szintén a Mercedesé lesz papíron: Lewis Hamilton továbbra is támaszkodhat majd a Brazíliában beszerelt 5. belső égésű motorjának extra teljesítményére, míg a Honda a pontegyenlőség figyelembevételével egyáltalán nem léphet meg egy újabb cserét.

A legnagyobb kérdőjelet a harmadik szektor fogja jelenteni, amelynek szinte az összes kanyarját újratervezték, hogy kicsit izgalmasabb legyen a pálya. A 11-12-13-as sikán, és a 14-es kanyar helyett egy döntött visszafordítót láthatunk majd, hasonlót a Dzsiddában látotthoz, ahol Max Verstappen jóval gyorsabb is volt az időmérős körén Hamiltonhoz képest. Átalakították továbbá a 12-13-14-es kanyarkombinációt.

Míg korábban ezt a szekciót stop-start jellegű kanyarok jellemezték, az átalakításuk után a 13-14-es kanyarkombinációra egy két kanyarcsúcsponttal rendelkező visszafordítóként is tekinthetünk majd az eddigi felvételek alapján. Mivel a nagyon lágy gumik miatt eddig is kulcsfontosságú volt egy időmérős körön, ki hogyan tudja a Yas Marinában beosztani a lágy keverékeit, az új, gyorsabb és ezzel nagyobb terheléssel járó kanyarok még komolyabb feladat elé állítják majd a Pirelli piros oldalfalú gumijait, és félő, hogy az új kanyarok a korábbinál kevésbé kedveznek a Red Bullnak a már említett alulkormányzottsági tendenciája miatt.

Összességében a jelenlegi ismereteink alapján azt a papírformát tudjuk kialakítani, hogy a 2021-es F1-es szezon utolsó pályája a Mercedesnek kedvez majd, már csak azért is, mert teljesen egyforma aero és menettulajdonságok mellett a Red Bullnak Max Verstappen tehetségén kívül nem lesz mivel válaszolnia a frissebb belső égésű motorral járó lóerőkre.