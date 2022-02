A Mercedesnek szívügye a társadalmi felelősségvállalás

A program már az első évben felülmúlta a német gyártó várakozásait, legfrissebb beszámolójuk szerint az újonnan felvett kollégák 38 százaléka megfelelt a meghatározásnak, de nőtt a női alkalmazottak száma is: a korábbi 12 százalékról 14 százalékra ugrott meg a hölgy dolgozók száma.

A Mercedes kommünikéje szerint az etnikai kisebbségekhez tartozó dolgozóik száma is megduplázódott, a korábbi 3 százalékról 6 százalékra emelkedett. A gyártó megjegyezte, hogy a Forma-1 költségvetési szigorításai miatt az új munkavállalóik nem a mérnöki, vagy a technológiai részlegre kerültek, ahogy azt remélték, de ezen szeretnének változtatni a jövőben.

A Mercedes létrehozott egy belső oktatási programot, amelynek segítségével igyekezett növelni a társadalmi sokszínűséggel kapcsolatos tudatosságot a meglévő személyzet körében. A csapat jelenleg egy a társadalmi egyenlőséggel és elfogadással foglalkozó fórumot is működtet, amelyben 25 olyan csapattag vesz részt, akik különböző alulreprezentált csoportok képviselői.

Az ezüst nyilaknál különös figyelmet fordítanak a mérnöki pálya népszerűsítésére, a Mulberry STEM Academy révén több tanuló is szakmai gyakorlaton vehetett részt a csapatnál, a Stemettes szervezettel kötött partneri megállapodás értelmében pedig a Mercedes munkatársai 34 nőt mentorálnak. A Mercedes ezen felül tagja a Business Disability Forumnak is, amelynek célja a fogyatékkal élők munkahelyi akadályainak felszámolása.

Toto Wolff elmondta, elégedettek az eddig elért eredményekkel, de elismerte, hogy van még tennivaló. „Az Accelerate 25 programunk első évében ígéretes előrelépést tettünk a sokszínűbb és befogadóbb csapat kialakítása terén“ - fogalmazott a csapatfőnök.

„Az alulreprezentált csoportokból származó csapattagok számának jelentős növekedése azt jelzi, hogy előrelépést értünk el, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy hosszú távú kötelezettségvállalás, ezért kíváncsian várjuk a kezdeti siker folytatását“ - tette hozzá Wolff.

A Mercedes személyzeti vezetője, Paul Mills is kiemelte, a program sikeres első éve csak a kezdet. „Nagyon büszke vagyok arra a lelkes elkötelezettségre, amelyet a munkatársaink tanúsítottak. Továbbra is fontos feladatunk a képzés, a hálózatépítés és a mentorálás is. Segítenünk kell az alulreprezentált csoportok képviselőinek, inspirálnunk, bátorítanunk kell őket, hogy a mérnöki pályát válasszák nálunk.“

„Bár a kezdet jól sikerült, még mindig sok a tennivaló. Ez csak egy fontos utazás eleje, amelynek célja, hogy a csapatunkat és a sportágunkat is befogadóbbá és sokszínűbbé tegyük“ - fogalmazott Mills.

