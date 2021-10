A Mercedesnek „nyilván megvan a tempója, de a megbízhatóság…”

Bottas öt hellyel hátrébbról indulhat ma, mint ahol szombaton végzett, tehát a negyedikről egészen a kilencedik pozícióig esik hátra, ennek pedig akár a bajnokság végkimenetele szempontjából is lehet szerepe.

A 2009-es világbajnok így látja a Mercedes helyzetét: „Most kiderült, hogy egy teljesen új motor nem jelent egyet azzal, hogy megbízható is. Valtteri már a hatodiknál tart. Egy szezonban csak hármat használhatnál, és még van hátra néhány futam, tehát ez nem egy jó helyzet számukra.”

„A tempó nyilván megvan, de a megbízhatóság… Most történik meg először, hogy ilyen gondokkal szembesülnek, és meg is kell oldaniuk őket.” Ráadásul nem ártana minél hamarabb, mert ha Lewis Hamiltonnál is felüti a fejét a gond, akkor az bizony a bajnoki címbe is kerülhet akár.

Így Toto Wolff szerint az elsődleges feladatuk most az, hogy kiderítsék, mi okozza a belső égésű motorjaik meghibásodásait, amelyek nemcsak őket érintik, de a partnercsapatokat is. Andreas Seidl, a McLaren vezetője például szintén szeretné, ha válaszokat kapna a Mercedestől.

Ezen a hétvégén Bottas mellett Sebastian Vettel és George Russell is hátrasorol a rajtrácson, de ők a mezőny végéről várják majd a piros lámpák kialvását. Miközben a korábbi években a renault-s és hondás istállóknak kellett folyamatosan cserélgetni, most úgy tűnik, a Mercedest érte utol valami.

Mindez pedig azért is érdekes, mert ezeket a motorokat már nagyon jól kiismerhették az utóbbi években. Az egyik logikis magyarázat talán az lehet, hogy kénytelenek voltak mindent beleadni a Red Bull és a Honda jelentette fenyegetés miatt, ez azonban a tempó növekedése mellett kicsikét a visszájára sült el más területeken.

Drámáról persze még szó sincs, hiszen Hamilton eddig ugyanúgy egyszer kapott büntetést, ahogyan Verstappen, tehát ilyen szempontból egálban vannak, bár a britnél Törökországban csak a problémásnak hitt belső égésű motort cserélték, a többi komponenst nem, így akár még ez is döntő lehet.

Wolff szerint nem Andy Cowell miatt vannak most bajban